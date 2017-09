Abus de faiblesse

En vertu de la loi, une personne de 14 ans et plus a le droit de refuser un traitement médical, même si cette décision met sa vie en péril, pour autant qu’elle soit considérée comme apte à décider.

Or, dans ce cas-ci, le juge a décidé que la jeune femme n’avait pas la maturité nécessaire pour prendre une décision aussi importante.

Et si cette femme avait eu 18 ans et qu’elle s’était exprimée de façon moins mécanique, qu’aurait-on fait ? L’aurait-on regardée mourir comme Éloïse Dupuis, cette témoin de Jéhovah de 26 ans qui est morte en octobre 2016 à l’Hôtel-Dieu de Lévis ?

Les gens qui sont dans des sectes sont souvent vulnérables. Ils traver­sent une mauvaise passe, et ont besoin de s’accrocher à quelque chose pour ne pas couler.

Leur gourou le sait et il exploite leur désarroi psychologique.

C’est comme si on donnait carte blanche à tous les gourous du monde...

« Votre nouvel adepte a plus de 18 ans ? Vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez, vider son compte en banque, l’inciter à partici­per à des partouzes ou même l’amener à se laisser mourir... On ne s’en mêle pas. »

Et c’est quoi, un « état de sujétion psychologique » ?

« Ses pensées comme ses actes seraient dès lors soumis à une volonté extérieure qui pourrait les orienter à sa guise et conduire la personne ainsi asservie à des comportements contraires à son intérêt : dons d’argent et de biens, soumission sexuelle, suicide, etc. »