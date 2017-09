Des motocyclistes s’unissent pour la bonne cause

Des centaines de motocyclistes de Montréal et de Québec participeront dimanche à la Distinguished Gentleman’s Ride. Cette randonnée caritative d’envergure, destinée à soutenir la recherche contre le cancer de la prostate et pour la santé mentale chez les hommes, se déroule simultanément dans 600 villes de 95 pays.

Ce sont plus de 70 000 motocyclistes partout dans le monde qui prendront la route ce dimanche. A Montréal, le départ se fera à 12 h dans l’arrondissement Verdun, entre les rues Hickson et Regina, l’arrivée se fera à l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Quant à Québec, les motocyclistes partiront à la même heure de la source de la Martinière, sur la rue de Lanaudière pour se rendre jusqu'à La Barbarie.

L’occasion aussi pour les passants de découvrir des motos de style classique et vintage.

Fondé en 2012 en Australie, l’évènement connaît un grand succès un peu partout sur la planète.

En 2016, plus de 56 000 participants dans 505 villes de 90 pays ont amassé plus de 3,6 millions $ pour des programmes de recherche sur le cancer de la prostate et en santé mentale masculine de la Fondation Movember.

A Montréal l’an dernier, ils étaient près de 290 a avoir amassé 28 602 $.

Au Canada, les dons récoltés s’élevaient à 218 583 $.

Cette année, les organisateurs prévoient que plus de 70 000 motocyclistes de plus de 600 villes de 95 pays participeront à cet évènement de bienfaisance, avec un objectif de 5 millions $.