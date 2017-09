Investir dans l’immobilier pour arrondir ses fins de mois

Les données dévoilées par Statisti­que Canada le 13 septembre dernier révélaient que le Québec trône à l’avant-dernier rang des provinces canadiennes en ce qui concerne le revenu médian des ménages.

Voilà un bien triste constat. Heureusement, nous disposons tous d’outils qui nous permettent d’améliorer notre sort. Personnellement, j’ai côtoyé de nombreuses personnes qui grâce au secteur de l’immobilier, ont réussi à augmenter leurs revenus.

Je vous propose donc quatre techniques accessibles à tous qui permettent d’optimiser vos rentrées d’argent.

La location à court terme

Les plateformes collaboratives du type d’Airbnb font beaucoup parler d’elles ces temps-ci. Ce genre de service permet à quiconque possédant un logement d’en faire la location à court terme, un peu à la manière d’un hôtel.

Si vous possédez un chalet, un appar­tement en ville ou si vous vous absentez momentanément de votre domicile, pourquoi ne pas les mettre en location à court terme ? Les sites tels que Airbnb rendent la chose beaucoup plus facile et sécuritaire qu’on pourrait le croire.

Immeuble à revenus

Disposez-vous des ressources nécessai­res pour verser une mise de fonds pour faire l’achat d’un immeuble à logements ? Si oui, voilà une occasion à saisir.

Par exemple, à titre de propriétaire, il est possible d’utiliser l’équité d’une maison afin d’acheter un duplex ou un triplex, ce qui aura pour probable effet de rentabiliser vos actifs. Supposons que vous achetez à bon prix et que vos logements sont tous loués, votre immeuble à revenus sera rentable, son hypothèque se paiera toute seule et vous disposerez d’un revenu mensuel.

Les flips

Il y a deux manières d’envisager les flips. Vous pouvez d’une part « flipper » votre maison principale (c’est-à-dire la rénover et la revendre à profit) ou vous pouvez acheter une maison ayant besoin d’un peu d’amour pour la rénover, puis la revendre rapidement avec profit. Dans les deux cas, les perspectives de revenus peuvent être très intéressantes.

Gardez toutefois en tête que le gouvernement surveille de plus en plus ce genre d’activité et vous devez le déclarer, notamment en ce qui a trait à l’impôt.

Conversion d’immeuble

Convertir un immeuble ou une maison en ajoutant un « bachelor » peut également être une démarche payante. Vous pouvez convertir une partie de votre maison afin d’y accueillir un pensionnaire additionnel, et ainsi maximiser vos revenus. Il faut cependant savoir que cette démarche comporte quelques restrictions puisque ce ne sont pas toutes les villes et tous les arrondissements qui autorisent de procéder à de tels aménagements.

Conseils

Contrairement à plusieurs croyances véhiculées, l’immobilier n’est pas qu’une affaire réservée aux riches. N’importe qui peut très bien tirer son épingle du jeu, à condition de fournir les efforts et le temps nécessaire.

Entourez-vous d’experts, surtout si vous n’êtes pas familier avec certains domaines. Avocats, comptables, notaires, courtiers immobiliers : ce sont là de précieux alliés qui vous éviteront bien des erreurs.

Ne faites pas « qu’apprendre sur le tas. » Lisez sur le sujet, assistez à des conférences et réseautez. Vous pouvez également suivre une formation, ce qui vous permettra d’aller plus vite en évitant les erreurs que d’autres investisseurs auront faites avant vous.

► Ghislain Larochelle est un professionnel inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi qu’à l’OACIQ.