L’automne est tout sauf plate

Cette année, Dame Nature nous offre une superbe fin de saison estivale et un magnifique début d’automne ensoleillé. Je ne sais pas pour vous, mais j’adore la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre. J’avais donc envie de vous proposer cette semaine des harmonies mets-vins avec les petits plaisirs de cette période de l’année.

Les samedis soirs devant la soirée du hockey riment souvent avec des « plats santé » de sportifs de salon. Les pilons de poulet, les pointes de pizza bien garnie, l’assiette de nachos et les côtes levées seront aux p’tits oiseaux avec les vins suivants. La texture grasse, les saveurs affirmées et le goût parfois quelque peu relevé et/ou épicé de ces plats nécessitent des vins goûteux et légèrement boisés. Allez-y vers un détaillé rouge de la Rioja avec la mention Reserva ou Gran Reserva, un profond cru du sud de l’Italie, un coloré malbec argentin, un parfumé cabernet californien ou une juteuse et racoleuse syrah australienne.