Le «cube blanc» renaîtra de ses cendres

Démoli à coups de pelle mécanique il y a deux ans dans le Vieux-Québec, le défunt « cube blanc » de Jean-Pierre Raynaud connaîtra une seconde vie, a assuré dimanche l’avocat Marc Bellemare aux côtés de l’artiste.

Le sculpteur de renommée internationale a accepté de retourner à la planche à dessin pour concevoir une nouvelle mouture de son œuvre que les instigateurs du projet, les avocats Marc Bellemare et François Leduc, souhaitent « ramener dans l’espace public québécois ».

Photos Dominique Lelièvre

La nouvelle sculpture, baptisée Autoportrait, reprend l’esthétique de la première, mais on aurait tort d’y voir une simple reconstruction, ont martelé les trois hommes. Construite à l’aide d’un nouveau matériau, le Corian, elle sera aussi plus large et plus haute, atteignant 7,5 m.

Emplacement inconnu

« Quand l’œuvre a été détruite, je me suis dit que ça n’en resterait pas là. On ne peut pas dans une ville, une capitale nationale comme Québec, tolérer [...] que ça se termine comme ça », a exprimé Me Bellemare, qui a accepté de financer la construction et l’installation de l’œuvre.

Le projet est ambitieux, ont admis ses instigateurs. Les plans sont faits, l’architecte et les sculpteurs qui l’exécuteront sont connus. Reste à trouver l’endroit qui hébergera l’imposante structure. Me Bellemare s’est dit être à la recherche d’un partenaire privé ou public qui voudrait bien louer et entretenir l’œuvre durant une période prolongée.

Même s’il préfère de beaucoup qu’elle trouve domicile à Québec, l’avocat soutient qu’il ira voir ailleurs en Amérique si ses démarches devaient échouer. « Il n’y a pas d’échéance, mais on aimerait bien que ça se fasse rapidement », a-t-il mentionné.

« Aventure unique »

Rejetant tout esprit de revanche, Jean-Pierre Raynaud a admis être en terrain inconnu. « Je pense que c’est une aventure unique que nous rencontrons à Québec. Je ne l’ai jamais vécue ailleurs », a affirmé l’artiste, qui s’est dit aussi surpris par la destruction de son œuvre en 2015 que par la nouvelle vie qui s’offre à elle.

L’artiste a accepté l’offre des Québécois sans aucune rémunération. Il cède en plus ses droits moraux à Me Bellemare, qui sera de fait le propriétaire de l’œuvre.

« Ça ne peut être que gratifiant pour moi d’imaginer que d’une destruction violente puisse apparaître une renaissance », a expliqué l’artiste.