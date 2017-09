Les 9 moments les plus marquants de la première de La Voix Junior

Ce dimanche 24 septembre, les coachs Marie-Mai, Marc Dupré et Alex Nevsky étaient en poste afin d'assister aux prestations à l'aveugle de la cuvée 2017 de La Voix Junior.

L'émission tant attendue convie les jeunes entre 7 et 14 ans à cette émission de chant diffusée sur les ondes de TVA. Lors de ce grand retour sur les ondes télévisuelles, nous avons pu voir les premières auditions des candidats cette année.

Voici les moments les plus marquants de la première émission de La Voix Junior

1. Le numéro d'ouverture des coachs

On attendait avec impatience de pouvoir enfin voir les trois coachs entonner la chanson de thème de La Voix Junior cette année, Une place pour toi. On n'a pas été déçus!

2. La prestation de Mia Lessard, Les casse-têtes

La surprise sur le visage des coachs était sans équivoque lorsque la fillette a chanté la fameuse comptine pour enfant. Un choix surprenant pour son âge.

À lire aussi : La chanson choisie par cette candidate de La Voix junior surprend tous les coachs

«Elle existe pour vrai», de dire Marie-Mai.

3. Le voix de Yann Marven Lestin

Toute la salle et était ébranlée par la voix juste et étrangement mature de Yann qui a interprété avec brio When We Were Young de la chanteuse Adele.

Trois coachs se retournent pour Yann, 12 ans. Formidable reprise d’Adele! #LaVoixJunior pic.twitter.com/bVKk3wDyYf — La Voix Junior (@LaVoixJunior) 24 septembre 2017 «Je suis en admiration complète devant ta performance, cette force tranquille que tu détiens. C'est tellement beau quand tu chantes, ça vient du coeur», a commenté Alex Nevsky.

4. Le move de «break dance» de Marc Dupré et Loïc

Même si aucun coach ne s'est retourné pour Loïc, il a tout de même impressionné la foule avec ses mouvements de danse. Marc Dupré s'est même prêté au jeu avec succès.

5. Maika Lafrance qui chante Montréal

La jeune amatrice de tennis a autant de talent sur le court que la scène. La fillette a fait honneur à Ariane Moffatt : elle a conquis Alex Nevsky avec sa toute petite voix.

«Elle a comme une voix de Chippendales», de dire Marc Dupré.

«Pas de Chippendale, de chipmunks», de rectifier Marie-Mai.

6. Alyssa Ly-Mandeville était absolument éblouissante

Pas de doute, elle va aller loin dans l'aventure!

7. Alexandre qui chante Je suis malade de Serge Lama

Malgré son jeune âge, Alexandre a interprété sans sourciller cette puissante chanson.

8. L'ultime audition à l'aveugle du duo de frères

Derrière le rideau, Cédrick et Xavier Tremblay ont parfaitement chanté à deux le succès de Meghan Trainor, Lips Are Moving.

Dynamique à souhait!

9. Finalement, la présence sur scène de Silya Kacel qui a ému aux larmes les juges (et tout le monde chez eux)

Une prestation dont on va entendre parler longtemps.

À lire aussi : La prestation de cette candidate de La Voix Junior va vous couper le souffle

Quel a été votre moment marquant de cette première ronde des auditions à l'aveugle?