Les chevaux de bataille des 4 candidats

Bien que la campagne électorale n’ait commencé officiellement que vendredi dernier, les quatre prétendants à la mairie de Saguenay s’affrontent déjà sur le terrain depuis plusieurs mois. Le Journal vous présente leurs arguments pour séduire les électeurs.

Arthur Gobeil (Indépendant) Photo d'archives, Agence QMI

Arthur Gobeil, comptable de profession, se présente comme le leader en développement économique, un enjeu majeur selon lui pour l’avenir de Saguenay. Une bonne partie de sa plateforme électorale vise à créer de la richesse grâce au démarrage de nouvelles entreprises. Il a notamment proposé d’instaurer un fonds de capital de 50 M$, financé par le public et le privé. En dehors de ses promesses économiques, le candidat indépendant veut mettre fin aux partis politiques municipaux, désire faire de Saguenay la capitale des jeunes familles ainsi qu’une ville intelligente. Il lance sa campagne officiellement ce matin.

Josée Néron (ERD) Photo d'archives, Agence QMI

Emblème de l’opposition au maire Jean Tremblay lors des quatre dernières années, Josée Néron est la seule candidate à avoir de l’expérience en politique municipale. Le programme de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) a été bâti pendant son mandat au conseil de ville à l’occasion de nombreuses rencontres avec les citoyens des différents arrondissements de Saguenay. Si elle est élue, elle promet, entre autres, d’investir massivement dans les infrastructures en faisant 40 km de route par année, de réformer la gouvernance de la Ville et de Promotion Saguenay, et de faire de Saguenay une ville étudiante adaptée aux jeunes familles.

Jean-Pierre Blackburn (Indépendant) Photo d'archives, Agence QMI

Jean-Pierre Blackburn mise sur son expérience à titre de député et de ministre conservateur, et sur sa connaissance de la machine politique, pour convaincre les électeurs de voter pour lui. Sa campagne, marquée par des dissensions avec le PCS, est ponctuée d’une multitude d’engagements précis et détaillés. Il a proposé d’augmenter de 50 % le budget consacré aux infrastructures, il a formulé 17 suggestions pour revoir le mode de gouvernance de Promotion Saguenay, il a fait des plans pour sauver l’église Saint-Édouard et la chapelle Saint-Cyriac, etc. Sa dernière promesse est d’exploiter deux nouveaux barrages municipaux pour accroître les revenus de la Ville.

Dominic Gagnon (PCS) Photo d'archives, Agence QMI

Le premier défi de Dominic Gagnon a été de recréer l’unité au sein du Parti des citoyens de Saguenay (PCS) après le départ de son chef et de trois candidats. L’urgentologue mène depuis une campagne axée sur la compétence de son équipe et sur sa jeunesse, ayant adopté comme devise « La nouvelle génération ». Parmi tout ce que propose le défenseur des saines habitudes de vie, une de ses promesses phares est de geler les taxes à Saguenay pendant son premier mandat et de financer les services grâce au développement économique dans la municipalité. Il dit faire de la politique pour le citoyen.