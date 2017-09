Les Européens conservent leur avance à la Coupe Laver

L’Américain John Isner a surpris l’Espagnol Rafael Nadal à la Coupe Laver, permettant à Équipe Monde de réduire l’écart à 12-9 contre la formation européenne, dimanche à Prague.

Isner a eu le meilleur en deux manches de 7-5 et 7-6 (1).

Le jeune Allemand Alexander Zverev a pour sa part vaincu l’Américain Sam Querrey en deux manches identiques de 6-4.

En début de journée, Équipe Monde a réduit l’écart grâce à Jack Sock et Isner, qui ont défait le Tchèque Tomas Berdych et le Croate Marin Cilic en deux sets de 7-6 (5) et 7-6 (6).

Chaque victoire procure maintenant trois points et les Européens n’ont besoin que d’un point pour confirmer leur titre.

De son côté, le Suisse Roger Federer affrontera l’Australien Nick Kyrgios lors du dernier duel au programme.