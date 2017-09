Les incontournables de la semaine

Le grand rendez-vous : Le Salon du livre

Encore une fois, le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean a su construire une programmation qui plaira à tous, grands et petits. Le Salon accueillera, entre le 28 septembre et le 1er octobre, près de 280 écrivains sans compter tous les professionnels du monde littéraire québécois. Parmi eux, des auteurs jeunesses comme Atchoum le clown ou India Desjardins, des auteurs d’essai comme le sondeur Jean-Marc Léger ou encore les auteurs des fictions populaires de l’heure comme Stéphane Larue viendront avec plaisir à la rencontre du public de la région. La programmation complète de l’événement peut être consultée sur le site internet du Salon.

La nouveauté : Le Festival des camionneurs

Le samedi 30 septembre se tiendra la première édition d’un nouvel événement à Saguenay, le Festival des camionneurs. Au menu, une foule d’activités : des simulateurs de conduite de camions lourds pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble le sentiment d’être au volant d’un fardier, des concours d’habileté pour les professionnels, une compétition du plus beau camion, etc. Pour le grand public, il y aura aussi de l’animation comprenant un DJ, des jeux gonflables pour les plus jeunes, des foodtrucks et de la bière de la microbrasserie Hopera pour se rassasier. L’événement se terminera avec la parade des camions, qui devrait avoir lieu autour de 16 h 30 dans les rues de Chicoutimi.

Le spectacle entraînant : Pépé et sa guitare

C’est de la visite que les gens de la région apprécient toujours : Pépé et sa guitare sera au Vieux Théâtre de La Baie le 30 septembre prochain. Pépé, accompagné de deux multi-instrumentistes de talent, viendra proposer ses pièces festives s’inscrivant dans la pure tradition de la musique folk québécoise. Le musicien, qui se démarque par son habileté avec la langue et les mots, possède un répertoire riche, ayant déjà sept albums derrière lui et un millier de spectacles à son actif. À coup sûr, ce concert saura transporter l’auditoire par ses mélodies entraînantes. Les billets sont en vente au prix de 23 $.

L’événement régional : Les Journées de la culture

Les Journées de la culture, fondées en 1997 par un décret de l’Assemblée nationale, sont devenues un classique de la fin du mois de septembre. Avec des activités gratuites dans une multitude de municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce happening veut sensi­bi­­liser la population à l’importance d’avoir un accès facile aux arts et à la culture. Pour le 20e anniversaire des Journées de la culture, qui auront lieu du 29 septembre au 1er octobre, on a fait une place spéciale à la mise en valeur du patrimoine culturel.