Les pompiers veulent sortir de la base militaire

Un capitaine du service incendie de la base militaire de Valcartier déplore le manque de collaboration avec la caserne voisine, celle de Shannon, alléguant qu’elle se montre trop protectrice de son territoire.

Selon Steeve Fortier, qui est aussi le représentant syndical de ses pairs, ses équipes pourraient répondre à certains appels plus rapidement près de la base, mais une politique récente du service incendie de Shannon les en empêcherait.

Photo courtoisie

« Avant, il y avait une entente pour qu’on réponde et quand Shannon arrivait, si on n’avait pas fini, ils nous aidaient. C’est ça l’entraide et c’est pour la vie des gens », exprime M. Fortier.

Il s’inquiète du manque de couverture sur la route de la Bravoure et mentionne que sa caserne compte plusieurs pompiers à temps plein.

Le capitaine de la caserne de Valcartier affirme sortir publiquement pour dénoncer cette situation à la suite d’un accident mortel survenu vendredi sur la route de la Bravoure, près de Québec.

Lors de cet accident, les pompiers de Valcartier ont porté assistance à leurs collègues de Shannon, mais seulement après avoir été informés de l’événement par les policiers, selon Steeve Fortier.

Shannon réserve ses commentaires

Rejoint au téléphone, le chef des pompiers de Shannon a dit réserver ses commentaires pour plus tard cette semaine.

Le Service des incendies de Shannon dessert une population de plus de 6000 habitants et un territoire de 65 km2, peut-on lire sur le site web de la municipalité. Il peut compter sur 33 pompiers à temps partiel sur appel et possède des ententes d’entraide mutuelle avec des municipalités avoisinantes.

— Avec TVA Nouvelles