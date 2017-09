On fait le plein de paysages à couper le souffle sur la promenade des Glaciers, la route qui sépare Lac Louise et Jasper. Les pics enneigés, les lacs turquoise, les cascades, les glaciers et les vallées profondes sont saisissants de beauté.

On parcourt la 93, l’une des plus belles routes panoramiques au monde, sur une distance de 230 km. On s’attend à un parcours de splendeurs et ­d’immensités sur la promenade des Glaciers. On apprécie les nombreux points de vue où l’on immobilise la voiture, on fait un pique-nique et une randonnée dans les sentiers parfaitement aménagés et entretenus.

D’un glacier à l'autre

La promenade des Glaciers est riche en découvertes. Elle débute dans le parc national de Banff, au pied du mont Victoria en face du célèbre Fairmont Chateau Lake Louise. L’eau émeraude est due à la suspension dans l’eau de fines particules minérales produites par l’érosion glaciaire. On s’y rend préférablement tôt en matinée pour bénéficier du stationnement à proximité et de la tranquillité des lieux. À une vingtaine de kilomètres plus loin, le glacier Crowfoot déverse ses trois lames de glace alors que le glacier Bow et le lac à sa base impressionnent par leur taille. On poursuit vers le lac Peyto , le point le plus élevé de la promenade, qu’on atteint en dix minutes de marche en empruntant le sentier pavé. L’eau turquoise y est toujours aussi sensationnelle. Sur plusieurs kilomètres plus au nord, le paysage réserve­­­ de magnifiques surprises que l’on admire en s’immobilisant aux nombreux belvédères, attractions et sentiers. Enfin, le belvédère surplombant la rivière Saskatchewan Nord et les chutes Bridal Veil proposent une vue majestueuse sur la chute et les montagnes environnantes.

Une promenade grandiose

On poursuit la route et on se rend à l’un des plus spectaculaires points d’intérêt de la promenade des Glaciers, le glacier Athabasca. On se procure une excursion à partir du Centre du champ de glace Columbia situé à la porte d’entrée sud du parc national de Jasper. Le glacier s’élève à 3493 m. On s’aventure en autobus Ice Explorer sur la partie inférieure du glacier où la végétation alpine est remarquable. L’épaisseur de la langue de glace peut atteindre 360 m et les crevasses jusqu’à 40 m de profondeur. Les couleurs des couches de glace sont étonnantes. Plus loin sur la route, on s’aventure sur une passerelle vitrée à près de 300 m du sol au-dessus de la vallée glaciaire Sunwapta au glacier Skywalk. Émotions et frissons garantis ! On s’arrête ensuite au belvédère du glacier Stutfield qui offre une vue sur un des 6 grands glaciers du champ de glace Columbia, puis aux chutes Sunwapta et son canyon. Dans les sentiers aménagés, on contemple l’érosion de l’eau sur la roche calcaire. Les chutes Athabasca, hautes de 23 m, peuvent être admirées en moins d’une heure de marche. Enfin, on poursuit la randonnée dans les sentiers balisés pour observer le mont Edith Cavell (3363 m) et le glacier Angel suspendu. Ainsi se termine, à Jasper, le périple sur la plus belle route du Canada.

Informations