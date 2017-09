L’heure des expériences

BROSSARD | Le Canadien n’a toujours pas gagné un seul match après quatre rencontres préparatoires. Mais le portrait de l’équipe se précise un peu plus, ce qui fait le bonheur de Claude Julien.



Au début du camp, Julien devait pratiquement gérer une équipe de football avec 61 joueurs sous ses commandes. Pour cette dernière semaine du camp, le CH a réduit ses effectifs à 34 joueurs, soit 19 attaquants, 12 défenseurs et 3 gardiens.



Après les Brett Lernout, Jérémy Grégoire, Daniel Audette et David Broll, c’était au tour de Nikita Scherbak, Martin Reway et Zachary Fucale d’obtenir un billet de métro à destination de Laval.



Le Rocket ouvrira d’ailleurs son camp lundi à Laval.



« Pour un entraînement, c’est toujours plus facile quand il y a moins de joueurs, a reconnu Julien. Aujourd’hui, je pouvais travailler sur plus de choses à l’entraînement. Nous avons clarifié plusieurs choses. Il y avait plusieurs erreurs lors de nos matchs préparatoires. Mais quand tu regardes les vidéos des rencontres, les vétérans ne se retrouvaient pas souvent parmi les fautifs. »



Hemsky avec Danault



Phillip Danault ne se cachait pas pour décrire l’absence de complicité entre lui, Alex Galchenyuk et Brendan Gallagher. Julien l’avait aussi remarqué. L’entraîneur en chef a changé les rôles de Gallagher et d’Hemsky. Gallagher aura une audition à la droite de Jonathan Drouin et de Max Pacioretty, alors que le Tchèque obtiendra un essai avec Danault et Galchenyuk.



« Alex et Ales se ressemblent, surtout au niveau des habiletés, a dit Danault. J’ai hâte de jouer avec eux. Mais je sais que nous devrons travailler fort pour connaître du succès. Je ne connais pas encore beaucoup Hemsky puisqu’il est nouveau au sein de notre équipe. Ce sera un défi pour moi, mais j’adore les défis. »



« Je sais qu’il y a des expériences au tour de moi, a-t-il continué. Mais c’est normal. Claude cherche ses combinaisons gagnantes. »



Gallagher, quant à lui, ne faisait pas une grosse histoire de sa présence avec Drouin et le capitaine.



« Vous parlez toujours des trios, les trios changeront aussi lors de la saison, a répliqué le petit numéro 11. Mais je suis heureux de jouer avec eux, ils ont énormément de talent. Max est un marqueur né et Jonathan a une patience incroyable avec la rondelle. Je devrai simplement foncer au filet. »



Shaw de retour



Incommodé par une blessure au cou depuis la fin du premier match préparatoire contre les Bruins à Québec, Andrew Shaw a reçu le feu vert des médecins pour recommencer à patiner avec ses coéquipiers.



« Je me sens mieux, a expliqué Shaw. J’ai subi une mauvaise chute après une altercation avec Kevan Miller, des Bruins. J’ai eu quelques problèmes avec mon cou l’an dernier en raison de mes commotions. J’ai fait plusieurs exercices pour renforcir mon cou au cours de l’été. Mais il y a parfois des jeux malheureux. J’ai essayé de me protéger, mais sans succès. »



« Heureusement, cette blessure à un cou n’avait aucun lien avec mes commotions, a-t-il poursuivi. J’aimerais jouer quelques matchs préparatoires d’ici la fin du camp. »