Pour son tout premier livre, Michel Barrette partage la passion qu’on lui connaît pour les voitures de collection... mais dévoile également toutes sortes d’anecdotes et de « tranches de vie » qui font découvrir son album de famille... et l’humain derrière tous ces trésors de métal et ces nombreux kilomètres à rouler sur le bitume.

Sa passion pour les voitures lui vient de son grand-père paternel qui lui faisait astiquer sa voiture et le faisait conduire sur ses genoux... à une vitesse bien supérieure à celle qui était permise. Autres temps, autres mœurs !

À travers 70 courtes histoires illustrées de photos tirées de ses propres albums, Michel Barrette parle avec émotion de son projet, qui traite des voitures, bien entendu, mais aussi des motos, des avions, des personnages mythiques de l’histoire, du cinéma, de musique, de culture américaine, des objets des années 1950.

Il raconte son road trip sur la fameuse Route 66, son trajet vers Woodstock en Westfalia pour célébrer le 40e anniversaire de l’événement, son pèlerinage en Porsche 550 Spyder sur les traces de James Dean.

« C’est sûr que les gars et les filles “de char” vont sauter dessus, mais moi, mon but premier, c’était de raconter des histoires qui ont parfois un lien commun – les motos, les avions –, mais il y a beaucoup de mes parents, de mon grand-père, de mes fils, de nos aventures de course, de ma délinquance, de ma folie de jeunesse, de mes voyages, dans le livre », explique-t-il, en entrevue directement de son garage.

« Je voulais que ce soit 70 monologues écrits, autant de manières d’accrocher les lecteurs et de raconter une belle histoire », poursuit-il, intarissable. Le ton est juste, teinté d’humour bien entendu, mais aussi de beaucoup de tendresse, puisque le côté humain est bien en évidence.

Son premier livre reflète sa passion. « On me parle toujours de voitures », note-t-il en racontant que même les gens qui ne tripent pas voitures viennent lui poser des questions à ce sujet après les spectacles ou lorsqu’ils le rencontrent au restaurant. « Pour les gens, c’est automatique : Michel Barrette égale une voiture. »

La nostalgie se traduit par l’histoire d’un vélo « siège banane, poignées Mustang »... ou d’un « mini-trail » qu’il s’est finalement acheté il y a quelques années, lui qui en rêvait depuis l’âge de 13 ans alors qu’un de ses chums se promenait avec ça sur un terrain de camping d’Old Orchard Beach.

Enfant, il faisait rouler des Hot Wheels sur la table de la cuisine et souhaitait un jour les conduire. « Aujourd’hui, la vie est gentille avec moi et j’ai le même esprit qu’avant », ajoute l’humoriste de 60 ans qui roule, en cachette, sur ses vélos « siège banane, poignées Mustang ».

Le soir, tard, il va même s’asseoir dans ses voitures, dans son garage, et sa femme le surprend à rêvasser à Los Angeles, à Key West... « Je mets de la musique qui correspond à la voiture dans laquelle je suis assis. Si c’est un véhicule des années 50, j’écoute de la musique de big band. Des années 40, je mets du Glenn Miller. Le trip est total. »

Dans sa vie, il a possédé plus de 160 voitures. « J’ai devant moi une Thunderbird 65, qui est ma 63e voiture, que j’ai achetée à la mémoire de mon père, décédé il y a quatre ans. » Elle est impeccable, dit-il, et la photo de son père trône sur le tableau de bord. « Elle va toujours être là : chaque fois que je vais rouler avec la Thunderbird, ça va être comme faire un tour d’auto avec mon père. »

► Michel Barrette est né à Chicoutimi et a passé une grande partie de sa jeunesse à Alma.

► Il sera de passage au Saguenay dans le cadre du Salon du livre, les 30 septembre et 1er octobre.

► En librairie le 27 septembre.