Photos souvenirs: Guy Fournier

Guerre des sexes

Photo d'archives, Pierre-Yvon Pelletier

Il y a 30 ans, lors de la première du film The Last Emperor, avec son frère jumeau Claude Fournier et Louise Deschâtelets, avec qui il forma un couple très médiatisé durant 13 ans. C’était en 1987 et cette année-là, malmené par les faibles cotes d’écoute, Guy Fournier quittait son poste de directeur des programmes à TQS. L’année suivante, au même réseau, il coanimait avec Louise le jeu télévisé La guerre des sexes.

«Ostin d’beux»

Photo d'archives, Alfred Lanctot

Guy Fournier, 48 ans, en 1980. L’auteur signait les textes de l’audacieux téléroman Jamais deux sans toi (avec Jean «Ostin d’beux» Besré et Angèle Coutu), après ceux de La Boîte à surprises et d’Iberville, à Radio-Canada. L’année suivante, il entamait l’écriture de la série Peau de banane, pour TVA, dans laquelle Marie-Soleil Tougas fera ses premiers pas.

Franc-parler

Photo d'archives, Alfred Lanctot

Guy Fournier 53 ans, en 1984, auteur reconnu pour ses téléséries et ses textes humoristiques publiés dans le magazine Perspectives durant 25 ans. Il avait déjà cette réputation de provocateur. Son cheminement le conduira, 20 ans plus tard, au poste de président du conseil d’administration de Radio-Canada et CBC, poste qu’il perdra après avoir tenu des discours jugés disgracieux.

Un grand coup

Photo d'archives

Le 6 septembre 1986, Guy Fournier portant une flamboyante coiffe de plumes aux couleurs de la station (et Chantal Jolis), quelques heures avant l’ouverture officielle de TQS (V), le deuxième réseau de télévision privée au Québec (après TVA). L’auteur avait abandonné l’écriture afin de se consacrer à son rôle de responsable de la programmation.

Théâtre et cinéma

Photo d'archives

L’auteur, avec Louise Turcot et Raymond Bouchard qui jouaient dans l’une de ses pièces de théâtre, Sauve qui peut, elle m’aime ! C’était en 1984 et l’auteur signait également le scénario du film de Gilles Carle, Maria Chapdelaine, rôle-titre interprété par Carole Laure.

► On peut lire la chronique de Guy Fournier tous les mardis et jeudis dans Le Journal de Montréal et lejournaldemontreal.com.

► L’auteur de 86 ans (eh oui !) planche en ce moment sur sa biographie.

► Guy Fournier a écrit le scénario d’un long métrage basé sur la vie de Pierre Péladeau. Il cherche maintenant un producteur et un réalisateur pour son biopic.