Plus rock, mais toujours aussi engagée

C’est une collection de bijoux « encore plus rock » que Caroline Néron et Éric Lapointe s’apprêtent à lancer pour Noël. « On s’éclate encore plus, indique la femme d’affaires. On élargit la gamme. »

Les détails entourant cette deuxième collaboration demeurent secrets, mais on sait qu’ils seront divulgués en novembre, histoire de profiter du blitz de magasinage du temps des Fêtes. Pour Caroline Néron, refaire équipe avec Éric Lapointe était une évidence. Leurs 20 premiers modèles de bijoux avaient remporté beaucoup de succès après leur sortie en grande pompe en février. Photo Courtoisie « Quand j’ai approché Éric, ce n’était pas un coup de tête, insiste Caroline Néron. Ça m’a permis d’aller chercher un autre public. Ce que je fais en temps normal, c’est plus boho-chic, mais j’ai un petit côté rock. »

« Travailler avec Éric, c’est facile, poursuit-elle. Il est impliqué. Il donne des idées. Il est très présent. C’est un vrai passionné de bijoux. »

Un impact

Les choses vont tellement bien qu’une suite pourrait atterrir en magasin en février. « Comme la collaboration est belle et comme la passion est présente, ce n’est pas l’inspiration qui manque », déclare Caroline Néron.

En attendant de poursuivre le travail avec Éric Lapointe, Caroline Néron a récemment réitéré son engagement envers une cause en laquelle elle croit : la lutte contre le cancer du sein. Elle a ainsi créé des bijoux (un collier et deux bracelets) qui servent à amasser des fonds pour vaincre ce fléau.

« Pourquoi le cancer du sein ? Parce que c’est le cancer qui touche le plus les femmes. Et parce que j’en connais qui ont été atteintes », explique Caroline Néron.

« En plus, ça fonctionne, poursuit-elle. Tant qu’à m’investir dans une fondation et tant qu’à mettre des efforts dans quelque chose, je veux voir du changement. Je veux voir qu’on a un impact. Je veux voir qu’entre moi, Clin d’œil et Jean Coutu, on est capables de financer des programmes de recherche. On est capables d’aider la Fondation du cancer du sein du Québec. Qu’on donne assez d’argent pour faire avancer la recherche, je trouve ça génial. Ça m’encourage à continuer jusqu’à tant qu’on règle le problème une fois pour toutes. »

Retour aux dragons ?

Caroline Néron n’a pas encore pris de décision concernant un possible retour à Dans l’œil du dragon. Elle attend de voir si Radio-Canada accordera une autre saison à l’émission avant d’amorcer sa réflexion.

Elle dit toutefois avoir beaucoup apprécié son temps passé aux côtés de Christiane Germain, Gilbert Rozon, Martin-Luc Archambault et Serge Beauchemin.

« C’est beaucoup, beaucoup de travail, parce que c’est quelque chose que je prends très à cœur. Je trouve ça le fun de voir des entrepreneurs évoluer. Et c’est stimulant de pousser des gens qui ont envie de grandir. Travailler avec des gens qui sont passionnés, c’est génial. »