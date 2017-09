Québec accueillera l’industrie aérienne des Amériques

L’aéroport international Jean-Lesage de Québec a réalisé un grand coup en obtenant l’organisation de Routes Americas en 2019, un congrès qui réunira environ 1 000 intervenants de l’industrie aérienne des Amériques.



«On est très fier», lance Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de l’aéroport de Québec.



«C’est une première au Canada. Cette conférence a pour but de mettre en contact des promoteurs touristiques pour trouver des destinations qui sont prêtes à accueillir des visiteurs, telles que Québec.»



Environ 80 compagnies aériennes, 300 administrations aéroportuaires et une cinquantaine d’offices du tourisme de toute l’Amérique, soit autour de 1 000 personnes, devraient prendre part à l’événement selon M. Gagné.