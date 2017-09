Question d’intérêt public

J’aimerais savoir de votre part ou encore de la part d’un de vos lecteurs, où l’on peut s’adresser quand on a un doute raisonnable de penser qu’un médicament qu’on nous a prescrit est de mauvaise qualité ? Récemment, j’ai obtenu de la pharmacie un médicament qui ne m’a pas fait un bon effet. C’est-à-dire que j’ai ressenti un malaise tout de suite après l’avoir pris. Et ce, à deux reprises. J’ai donc cessé immédiatement d’en prendre, mais j’ai gardé le produit dans ma pharmacie au lieu de le rapporter au pharmacien ou de le jeter.

Quelques jours plus tard, comme je subissais une récidive de mon problème, j’ai pris les trois derniers comprimés qu’il me restait dans la boîte. Cette fois, je n’ai rien ressenti de mal comme les premières fois. Mais je reste quand même sceptique sur la qualité de ce produit et je voudrais en avoir le cœur net. Que faire ?

Anonyme

C’est dommage que vous n’ayez pas tout de suite, dès le premier malaise, revu le pharmacien qui vous avait vendu ce produit. Il aurait pu évaluer si vous n’aviez ressenti que des effets secondaires normaux provoqués par certains médicaments ou si quelque chose de plus problématique était survenu. Il arrive aussi que le passage à la forme générique d’un médicament provoque certaines réactions. Mais rien ne devrait vous retenir de revoir ce pharmacien pour analyser avec lui l’ordonnance en question.