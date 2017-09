Réélue pour un 4e mandat, qui est Angela Merkel?

En voie d’être réélue à la tête de l’Allemagne pour un quatrième mandat, Angela Merkel fascine le monde entier.

Retour sur le parcours atypique de celle qui est devenue la femme la plus puissante d'Europe... et du monde.

Une enfance entre religion et communisme

Angela Kasner naît en Allemagne de l’Est en 1954, au cœur de la Guerre froide.

Fille de pasteur, la religion, qui est alors considérée comme l'ennemi 1 du régime communiste, occupe une grande place dans son éducation.

Cela ne l’empêche toutefois pas de participer à des concours entre meilleurs étudiants du Bloc de l’Est. Elle s’inscrit aussi aux Jeunesses communistes, comme c'était la norme à l’époque en Allemagne de l’Est.

La jeune Angela ne tardera toutefois pas à prendre ses distances d'avec le régime. Pendant ses études, elle se démarque avec son style vestimentaire à l’Occidental.

Une scientifique et une épouse

Première de classe, elle poursuit des études en physique à l’Université de Leipzig. C’est là qu’elle rencontre son premier mari, le physicien Ulrich Merkel, dont elle gardera le patronyme après leur divorce en 1982.

En plus de compléter son doctorat en 1986, elle mène une carrière de physicienne à l’Académie des sciences de Berlin-Adlershof. Elle y fait la connaissance de celui qui deviendra son second mari en 1998, le chimiste Joachim Sauer, divorcé et père de deux enfants.

Bien que les Allemands la surnomment Mufti (maman en allemand), Angela Merkel n’a pas d’enfant.

Une ascension politique fulgurante

Avant d’être Mufti, Angela Merkel se faisait appeler «la gamine» pour avoir été la protégée du chancelier allemand de l’époque, Helmut Kohl.

Rien ne prédisposait cette scientifique respectée à devenir un jour chancelière de l’Allemagne réunifiée.

Angela Merkel n’a jamais participé aux manifestations qui ont précédé la chute du Mur de Berlin.

Elle est élue pour la première fois en 1990 et est aussitôt nommée ministre de la Condition féminine, une fonction surprenante pour celle qui ne s’est jamais dite féministe.

Puis, en 1994, elle devient ministre de l’Environnement.

En 2000, lorsqu’éclate un scandale financier dans lequel Helmut Khol est impliqué, Angela Merkel en profite pour se hisser à la tête de la CDU, le principal parti de droite allemand.

Personne n’aurait pu présumer que cette fille de pasteur venue de l’Est, peu charismatique et peu informée sur les grands enjeux internationaux, aurait pu un jour remplacer son mentor, Helmut Kohl. À commencer par Kohl lui-même, qui ne lui pardonnera jamais pareille trahison.

Chancelière d’Allemagne

AFP

Angela Merkel devient, à l’arraché, chancelière cinq ans plus tard. Elle doit former un gouvernement de coalition avec ses principaux adversaires, le SPD, le parti social-démocrate allemand.

Les Allemands apprécient rapidement son style porté sur l’art du compromis. Elle est réélue en 2009, en pleine crise économique, puis en 2013, avec une majorité accrue.

Sur la scène internationale, elle donne l’impression d’être une femme rigide: elle refuse notamment toute concession à la Grèce quant à l’allègement de sa dette et elle tient tête à Vladimir Poutine dans le dossier ukrainien.

Autrefois porteuse d’une ligne dure en immigration, Angela Merkel accepte l’arrivée d’un million de réfugiés, surtout syriens, en 2015. Une décision qui divise l’Allemagne. C’est la première fois, depuis 2005, qu’elle est à ce point contestée.

Un défi de taille

PHOTO AFP

À l’issue de l’élection d’aujourd’hui, Angela Merkel sera vraisemblablement chancelière jusqu’en 2021. Une victoire assombrie par la percée historique de l’extrême droite, qui devient la troisième force politique en Allemagne.

Dans son discours livré dimanche soir, la dirigeante allemande a promis de récupérer chaque voix qu’elle a perdue aux mains des populistes.

Tout un défi pour celle que l'on voit de plus en plus comme la grande défenseure «des valeurs occidentales» depuis l'élection de Donald Trump.