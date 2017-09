Semez le bonheur par la musique

Jean St-Gelais, président et chef de direction de La Capitale groupe financier, a accepté la présidence d’honneur du cocktail musical au profit de la Société pour les arts en milieux de santé (SAMS) qui se tiendra, en présence du maire de Québec Régis Labeaume, le jeudi 5 octobre dès 17 h 30 dans le grand hall du Pavillon Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec.

La SAMS œuvre dans plusieurs régions du Québec pour améliorer la qualité de vie des patients et des rési­dents d’hôpitaux, CHSLD et centres de réadaptation, en leur offrant des concerts présentés par des musiciens professionnels au cœur même de leur milieu de vie. Renseignements : www.samsante.org/quebec.

Beau partenariat

La Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) m’annonce son nouveau partenariat avec Deuil Jeunesse pour sa saison 2017-2018. Au cours des prochains mois, la JCCQ mettra donc à profit son réseau et son expertise afin de soutenir cet organisme d’interventions professionnelles qui, depuis 10 ans, vient en aide aux jeunes et aux familles qui vivent une maladie grave, la disparition ou la mort d’un proche, par divers moyens, notamment par la sensibilisation et l’intervention. Sur la photo, de gauche à droite, à l’arrière : Sandra Heppell, Étienne Cummings et Kim Latour. À l’avant : Michèle Poitras, Josée Masson, fondatrice et présidente directrice générale de Deuil-Jeunesse, Audrey Leclerc, directrice générale de la JCCQ, et Marie-Pierre Poulin.

Pour soutenir la recherche

Philippe Desrosiers, propriétaire de l’Inox, et Pierre Lepage, entrepreneur-investisseur spécialisé en commercialisation, ont de nouveau uni leurs forces pour présenter, le 13 septembre dernier au golf de la Faune, le 2e Tournoi de golf de l’Inox au profit de la Fondation du CHU de Québec pour un projet de recherche unique en son genre sur le spectre de l’autisme et remettre un chèque de 35 000 $ à la Fondation. Sur la photo, Philippe Desrosiers, Pierre Lepage et Jessica Lusignant, conseillère au développement des initiatives de la communauté à la Fondation du CHU de Québec.

Virage stratégique

BESTBUY pièces d’auto Rive-Sud desservira désormais sa clientèle de la région de Québec à partir de son siège social de Lévis. Cette décision (fermeture de la succursale de Québec) s’inscrit dans la stratégie de repositionnement entamée au mois de janvier dernier qui prévoit notamment d’augmenter la vente de pièces d’automobiles en ligne d’expliquer le copropriétaire, Clément Samson. BESTBUY Pièces d’auto Rive-Sud, qui compte actuellement 40 conseillers et employés, célébrera son 25e anniversaire au cours de l’année 2018. Sur la photo, les copropriétaires Clément Samson, président, et Michel Côté, vice-président.

Anniversaires

Michel Carrier (photo) animateur télé (TéléMag) et radio (Pop 100,9)... Geneviève Borne, animatrice télé, 49 ans... Catherine Zeta-Jones, actrice britannique, 48 ans... Will Smith, acteur américain de cinéma, 49 ans... Joey Saputo, propriétaire du club de soccer l’Impact de Montréal, 53 ans... Mike Gauthier, chroniqueur artistique, 57 ans... Sonia Benezra, ex-animatrice radio-télé au Québec, 57 ans.

Disparus

Le 25 septembre 2016. Arnold Palmer (photo), 87 ans, golfeur américain, l’une des premières vedettes sportives de la télévision... 2016. José Fernández, 24 ans, lanceur étoile des Marlins de Miami de la LNB... 2009. Pierre Falardeau, 62 ans, cinéaste et écrivain québécois.