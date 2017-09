Tous unis pour le pont

Depuis son inauguration cent ans auparavant, jamais le pont de Québec n’avait réuni autant de politiciens qu’hier matin.

Il est rare de voir sur une même scène autant de représentants d’à peu près tous les partis, tant des paliers municipal, provincial que fédéral. Députés et ministres se pressaient notamment pour assister au dévoilement des plaques officielles marquant le centenaire du pont, premier lien de Québec.

On l’oublie parfois aujourd’hui, mais l’ouverture du pont, en 1917, a largement contribué au début d’une grande période de prospérité pour la région. L’économie de la Rive-Nord tirait alors de la patte, faute de faire partie du réseau de chemin de fer, lequel se développait à vitesse grand V sur la Rive-Sud.

Un siècle plus tard, c’est sous un manteau de rouille que s’exhibe cette fameuse infrastructure, situation qui, espère-t-on, sera bientôt corrigée. Le fédéral négocie en effet discrètement avec le CN afin de reprendre le pont. Selon mes informations, le gouvernement souhaite voir le CN contribuer pour une partie des travaux de peinture, en échange de quoi il s’engagerait à en reprendre la propriété.

Ce serait une bonne façon de réparer une grave erreur historique. Rappelons que la cession du pont s’est effectuée en secret, en 1993, alors que les conservateurs étaient au pouvoir. Ce n’est que des mois plus tard que la transaction fut révélée au grand public.

Pont entre les maires

Les organisateurs ne pouvaient espérer une plus belle journée qu’hier. Ils peuvent aussi se réjouir de la participation, autre signe que les gens sont fiers de leur pont. Le maire de Lévis me confiait d’ailleurs hier que l’un des sujets récurrents, lors des sorties de porte-à-porte pour la campagne électorale, s’avère être la bataille pour la peinture du pont.

Les célébrations auront aussi été l’occasion pour les maires de Lévis et Québec de se rassembler. Tous deux n’apparaissent plus ensemble depuis que Lévis a largué le projet de SRB. On verra si cette réconciliation tiendra au-delà de la campagne électorale, dénouement essentiel pour le bien de la région. Mention spéciale à Anne Guérette, cheffe de Démocratie Québec, qui s’était déplacée pour la cérémonie. Ne manquait que le chef de Québec 21, pour compléter le tableau des principaux candidats à la mairie de Québec.