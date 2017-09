Tout près d’un scénario parfait

Le scénario était parfait pour le jeune Deshaun Watson. Une performance scintillante dans l’environnement hostile de Foxborough et un triomphe à portée de main. Ce scénario a toutefois pris des airs de déjà-vu quand l’acteur principal Tom Brady a de nouveau déchiré la scène finale pour se l’approprier.

Les Texans ont offert une admirable résistance face aux Patriots dans une défaite de 36-33. Mais pour vaincre les Patriots dans leur château fort, il faut se montrer parfait. Bien qu’ils aient été convaincants, les Texans ont saboté trop d’occasions pour s’offrir le luxe de renverser le géant.

Même s’ils ont accumulé plus de verges et de premiers jeux que les Patriots, même s’ils ont enregistré cinq sacs du quart aux dépens de Tom Brady et même s’ils ont inscrit un touché défensif, ça n’a pas été suffisant pour empêcher un autre tour de magie de Brady dans les derniers instants.

À quatre reprises dans la zone payante, à l’intérieur de la ligne de 20 verges des Patriots, les hommes de Bill O’Brien se sont contentés de courts bottés de placement. Ces nombreux points laissés sur le terrain ont permis à Brady d’entamer sa marche finale, lui qui a lancé la dernière de ses cinq passes de touché pour conclure une autre sortie où il n’a pas fait ses 40 ans.

Cette fois, c’est le nouveau venu Brandin Cooks qui a été sa cible de choix avec 131 verges et deux touchés, dont celui qui s’est avéré fatal aux Texans. Brady complétait ainsi une 41e poussée victorieuse au quatrième quart ou en prolongation dans sa carrière. Seuls Peyton Manning, Dan Marino et Brett Favre le devancent à ce chapitre.

Watson brille

Si l’immortel maître a eu le dernier mot, l’élève devant lui a retenu l’attention. Watson a complété 66,7 % de ses passes, pour 301 verges et deux passes de touché, en plus d’ajouter 41 verges au sol. Sa fiche montre deux interceptions, mais il en a commis une sur un jeu « Hail Mary », ce qui revient à un coup de dés.

Bref, Watson a presque réalisé l’impensable.

Depuis cinq ans, seulement deux des 11 quarts-arrières recrues qui ont affronté les Pats sont sortis victorieux. Du nombre, aucun durant ces cinq années ne l’a emporté à Foxborough.

Celui qui a connu la gloire à l’Université de Clemson est devenu le cinquième quart recrue seulement à lancer une passe de touché au domicile des Patriots dans l’ère Bill Belichick.

Des signes encourageants

Personne ne va se réjouir d’avoir presque battu les Patriots dans leur antre, mais pour une franchise qui se bat elle-même depuis des années en raison de la médiocrité qui caractérise ses quarts-arrières, il s’agit de signes encourageants.

Il serait totalement ridicule d’asseoir Watson dans le siège des parvenus après deux petits départs. Avant de crier victoire, mieux vaut respirer par le nez et attendre que le mince échantillon devienne un véritable champ d’évaluation.

Le calme démontré par le jeunot dans un contexte ardu mérite toutefois d’être salué. Pour un quart-arrière à qui plusieurs prédisaient une transition difficile dans la NFL, les débuts sont prometteurs.

Après tant de futilité à l’attaque à Houston, c’est déjà ça de gagné.

Gagnants

Les Jets

Certains diront que c’était plus une défaite des Dolphins qu’une victoire des Jets. Peu importe, c’est déjà une victoire de plus que bien des observateurs n’en prédisaient aux Jets cette saison.

Jake Elliott

Oui, c’est rare, un botteur dans les gagnants de la semaine. Mais quand on réussit un placement de 61 verges pour donner la victoire aux Eagles et qu’on est le troisième dans l’histoire à réussir un botté sur cette distance dans les 10 dernières secondes, c’est différent.

Les Titans

Ils s’imposent comme l’une des équipes les plus physiques de la NFL et, en battant les Seahawks, les Titans démontrent qu’ils doivent être pris au sérieux.

Jacoby Brissett

On ne remporte aucun trophée parce qu’on abat les Browns, mais quand même... Le quart-arrière a sorti les Colts du coma avec deux touchés au sol et une passe de touché.

Terrance Mitchell

Le demi de coin des Chiefs est constamment ciblé par l’adversaire puisqu’il joue à l’opposé du solide Marcus Peters. Il a répondu avec neuf plaqués et deux interceptions.

Perdants

Trevor Siemian

Chaque fois qu’on finit par se dire que Trevor Siemian est peut-être, finalement, un véritable quart-arrière de la NFL, il revient avec un match de deux interceptions. Dur à suivre...

Marcus Cooper

Le demi de coin des Bears a fait le fanfaron en arrêtant de courir après avoir ramené un placement bloqué tout près de la porte des buts et s’est fait voler le ballon. Quelle crampe au cerveau !

Les Ravens

Est-ce que le décalage horaire de Londres est si cruel ? Toujours est-il que la défaite par 37 points des Ravens égale le pire écart de points pour un revers dans l’histoire de la franchise.

Les Steelers

Dans l’art d’échapper des matchs qu’ils n’ont pas le droit d’échapper, les Steelers sont rois et maîtres incontestés. Une défaite contre les Bears, quand la lutte pour l’avantage du terrain battra son plein en décembre, ce sera cruel.

Cam Newton

Trois interceptions face aux Saints ? Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec celui qui était le joueur le plus utile du circuit il n’y a pas si longtemps. Dans l’épaule, mais aussi dans la tête.