LOUDON | Parti en position de tête, Kyle Busch a réussi à se tirer d’embarras après un accident survenu devant lui à mi-course pour remporter dimanche l’épreuve de Loudon, deuxième étape des séries éliminatoires de la Coupe NASCAR Monster Energy.

Le pilote de l’écurie Joe Gibbs fait une bonne opération puisqu’il s’assure, comme Martin Truex Jr la semaine précédente à Chicago, d’une place dans la deuxième ronde qui commencera le 8 octobre à Charlotte, en Caroline du Nord.

Busch a devancé Kyle Larson, avec qui il partageait la première ligne sur la grille de départ, Matt Kenseth, Brad Keselowski et Truex au fil d’arrivée.

Ce dernier, principal animateur de cette épreuve disputée sous une chaleur estivale, était bien placé pour parader dans le cercle du vainqueur pour une deuxième semaine consécutive, avant qu’il ne soit la victime innocente de ce carambolage initié par un contact entre Austin Dillon et Kevin Harvick.

Busch, lui, a été plus chanceux en réussissant à se faufiler entre les voitures accidentées.

« Avec cette fumée intense devant soi, a raconté le gagnant, on n’y voyait rien. Mais, j’ai eu la bonne réaction de passer entre le mur extérieur et les bolides en perdition même s’il y avait très peu d’espace pour manœuvrer. Ç’a été le tournant de ma course. »

Dover, la dernière chance

L’épreuve de Dover, ce dimanche, sera la dernière chance pour les pilotes de franchir avec succès ce premier tour des séries éliminatoires à l’issue duquel 4 des 16 initialement qualifiés seront éliminés.

Dillon, Ryan Newman, Kurt Busch et Kasey Kahne sont, pour l’instant, les plus vulnérables, à moins qu’ils ne remportent cette troisième et décisive étape de la ronde initiale.

Une victoire permet en effet à tout pilote d’accéder au tour suivant des séries éliminatoires.

Classement des séries éliminatoires de la Coupe NASCAR

(après deux manches)

1. Martin Truex Jr 2 149 pts 2. Kyle Larsson 2 125 pts 3. Kyle Busch 2 119 pts 4. Brad Keselowski 2 106 pts 5. Denny Hamlin 2 088 pts 6. Matt Kenseth 2 087 pts 7. Jimmie Johnson 2 076 pts 8. Ryan Blaney 2 070 pts 8. Chase Elliott 2 070 pts 10. Kevin Harvick 2 069 pts 11. Jamie McMurray 2 053 pts 12. Ricky Stenhouse Jr 2 044 pts 12. Austin Dillon 2 044 pts 14. Ryan Newman 2 043 pts 15. Kurt Busch 2 027 pts 16. Kasey Kahne 2 023 pts

► Prochaine épreuve : Dover (Delaware), le dimanche 1er octobre