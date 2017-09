Une poignée de main remarquée entre Labeaume et Lehouillier

Après des mois de froid sibérien, les maires de Québec et de Lévis ont échangé, samedi, une chaleureuse poignée de main. Il est cependant trop tôt pour parler d’une véritable réconciliation, a prévenu Régis Labeaume.

«Je suis tellement heureux. Vous m'avez tellement manqué», a lancé le maire de Québec, tout sourire, en serrant la main de son homologue de Lévis, Gilles Lehouillier, lors de l’inauguration d’une plaque commémorative du centenaire du pont de Québec, à Lévis.



Invité ensuite à préciser son degré de sincérité, le maire de Québec a répété qu’il s’est «ennuyé terriblement. Je ne le vois plus depuis une secousse. J’étais content de le voir. Vous me connaissez. Je ne suis pas hypocrite. J’ai dit ce que je pensais (lors de la brouille)». Cela dit, M. Labeaume a admis «qu’il y a des souvenirs qui restent. Vous ne pouvez pas me demander de ne pas être craintif dans les dossiers à l’avenir. Ça reste ces affaires là. Ça laisse des traces (...) Il faut en revenir, mais on va être plus prudent, c’est certain».



Ce dernier a également minimisé la portée du différend qui l’a opposé à M. Lehouillier depuis l’abandon, le printemps dernier, du projet de Service rapide par bus (SRB). «Des dossier avec Lévis, je n’en ai pas tant que ça. Il ne faut pas exagérer», a-t-il soutenu.



«Travailler ensemble»



De son côté, Gilles Lehouillier a tenu à affirmer que la présence de M. Labeaume, à Lévis, est «hautement appréciée». «J’ai toujours dit qu’au delà de nos dossiers divergents, on est là pour travailler ensemble à l’avancement de l’ensemble de la communauté métropolitaine, a-t-il assuré. Ça lance un signal positif pour le développement de l’ensemble de notre région.»

Les plaques commémoratives installées hier sont situées à la marina de la Chaudière (Lévis) et sur la promenade Samuel-De Champlain (Québec). Elles ont coûté 40 000$, une somme partagée à parts égales entre les deux Villes. La Commission de la capitale nationale du Québec y a également investi 6000$.