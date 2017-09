10 niveaux où la chaleur est insupportable

Il y a une tendance assez populaire dans le monde du jeu vidéo: faire des niveaux avec de la lave, du feu ou de la chaleur accablante.

Parce qu’on est le 25 septembre et qu’on a l’impression d’être au sommet de Death Mountain, Pèse sur Start vous propose 10 niveaux et mondes de jeux vidéo où la chaleur est en vedette.

Avertissement: à lire avec une limonade en main!

Lethal Lava Land

Super Mario 64 - N64

Un incontournable de la chaleur, Lethal Laval Land est un peu la maquette des tableaux «volcans» dans le monde du jeu vidéo.

Attention, Mario peut facilement se brûler les fesses!

Goron City

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch, Wii U

Capture d'écran YouTube

Bon, le coin des Gorons est pas mal toujours chaud, mais j’ai choisi la version Breath of the Wild en premier parce qu’elle n’est pas juste chaude mais aussi magnifique!

Il fait tellement chaud que vous pouvez griller un steak sur une roche. Pour vrai.

Hot Top Volcano

Diddy Kong Racing - N64

La musique et le design de ce niveau sont tout simplement parfaits. Bon, c'est peut-être juste moi qui capote.

L’enfer

Doom (plusieurs versions)

Cadavres, symboles sataniques, lave, feu; l’enfer dans le monde de Doom est pas mal intense.

C'est un type de niveau qui revient souvent depuis le premier titre de la série. Clairement, il y a des sataniques dans l'équipe de devs.

Fire Temple

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - N64

Comme dans Super Mario, il y a beaucoup de niveaux de feu dans l’univers de Zelda. Le Fire Temple est un grand classique!

Hailfire Peaks

Banjo Tooie - N64, Xbox Live Arcade

Capture d'écran YouTube

Hailfire Peaks a également un côté avec de la neige. Qu'est-ce qui est mieux, de la lave, ou des grosses boules de neiges?

Lava Reef Zone

Sonic & Knuckles - Sega Genesis

(Et Sonic Mania, aussi!)

Ce niveau-là n’est pas particulièrement beau, mais il est amusant. Il y a juste assez de feu pour justifier sa présence dans notre liste!

Iron Keep

Dark Souls II

Capture d'écran YouTube

Le monde de Dark Souls est pas mal infernal en général, mais Iron Keep est vraiment grandiose.

Dangerous Dinner

Kirby’s Return to Dreamland - Wii, Wii U

Dangerous Dinner est probablement l’un des niveaux les plus amusants dans le monde de Kirby. Visuellement beau et juste assez difficile!

Melty Molten Galaxy

Super Mario Galaxy - Wii

Ce niveau est un peu comme un hommage à Lethal Lava Land; une lettre d’amour. C’est presque touchant.

Si vous n’avez jamais joué à Mario Galaxy, je le recommande fortement.