12 ans de prison pour avoir secoué à mort son bébé

SHERBROOKE | Un père qui a violemment secoué son bébé de deux mois, le 1er janvier 2015, a ordonné à la mère de l’enfant de faire brûler le corps «au plus christ» dès qu’il a appris la mort du bébé. Il a écopé, lundi, de 12 ans de prison.

«Il voulait se débarrasser de la dépouille comme d’une preuve accablante. Ses paroles dénotent un manque élémentaire de retenu, d’empathie et de respect à l’endroit d’un être humain», a déclaré la juge de la Cour supérieure, Claire Desgens, lorsqu’elle a attribué cette peine sévère à Michée Roy, coupable d’homicide involontaire.

L’accusé de 37 ans n’a jamais admis sa responsabilité dans la mort de son fils Kylen Roy. Il était pourtant seul à avoir la garde du bambin et de sa fillette à son appartement de Richmond, le 1er janvier 2015. C’est lui qui a appelé le 911, complètement paniqué, parce que son bébé était en détresse respiratoire.

Le bébé de 69 jours a été pris en charge par les professionnels de la santé, qui l’ont hospitalisé aux soins intensifs du CHUS Fleurimont jusqu’à son décès, le 7 juin 2015.

Pour expliquer les graves blessures du bambin, M. Roy a présenté diverses versions que la juge Desgens qualifie de «carrément invraisemblables». Celle-ci a plutôt penché en faveur du diagnostic médical, à l’effet que le nourrisson a été victime d’un traumatisme crânien non accidentel, anciennement appelé «syndrome du bébé secoué».

«Mauvais» prisonnier

Durant sa détention provisoire, M. Roy a déclaré avoir peu d’intérêt envers les jeunes de 4 ans et moins parce qu’ils sont des êtres égoïstes et dépendants, qui demandent qu’à boire et à manger.

En prison, il a accumulé 26 manquements disciplinaires, dont 13 pour des comportements agressifs à l’égard du personnel carcéral ou de ses compagnons de cellule. La thérapie contre la violence qu’il a suivie au sein de l’organisme Le Seuil a été interrompue à cause de son manque d’implication et de ses résultats mitigés.

La juge Desgens a semblé peu sensible au fait que l’accusé ait été lui-même victime de violence durant sa jeunesse, comme en a témoigné sa mère. Elle a plutôt retenu ses nombreux antécédents judiciaires et ses risques de récidive.

Quant à la maman de Kylen, elle a toujours soutenu M. Roy durant les procédures judiciaires.