BLAIS, Ernestine



Les Salons Funéraires J. F. Fortin & Fils de Port-Daniel vous font part du décès de Madame Ernestine Blais, survenu au CISSS de la Gaspésie de Chandler, le 18 septembre 2017. Elle était la fille de feu M. Frédéric Blais et de feu Dame Herméline Roussy demeurant à Port-Daniel. Elle laisse dans le deuil son frère Oscar et son épouse Gladys Fillinger, ses soeurs: Germaine et Jeanne-Paule, Dominicaines Missionnaires Adoratrices; sa belle-soeur Marie Célestine Roussy (feu Arthur), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, plusieurs connaissances amicales et quelques ami(e)s intimes. Elle était aussi la soeur de feu Joseph (feu Angélina Parisé), feu Arthur et feu Jean-Marie. La famille recevra vos condoléances le mercredi 27 septembre 2017 de 14h à 16h et de 19h à 21h, au salon funéraire de Port-Daniel situé au 400 rte Fournier à Port-Daniel.et de là au cimetière de l'endroit. Il est à noter que jeudi jour des funérailles le salon ouvrira à 12h. La direction des funérailles a été confiée auxUn remerciement particulier au personnel du Centre hospitalier de Chandler pour les soins prodigués.