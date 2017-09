Contredits par une étude, les libéraux persistent et signent pour le prolongement de Félix-Leclerc

Qu’importe les impacts environnementaux signalés dans une étude, le caucus libéral de Québec et leur candidate dans Louis-Hébert, Ihssane El Ghernati maintiennent la nécessité de prolonger l’autoroute Félix-Leclerc jusqu’à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Mme El Ghernati, qui a placé le prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc en tête de liste de ses engagements électoraux, ignorait les conclusions de l’étude révélées par notre Bureau parlementaire.

«J’avais pas les détails. Je sais que ça, on en a parlé. Je sais que M. (François Blais [le ministre responsable de la Capitale-Nationale] en a parlé. J’ai lu aussi les journaux. Oui, tout le monde en a parlé avant, mais je n’avais pas les détails», a déclaré la candidate libérale, lorsque questionnée à ce sujet en conférence de presse.

L’étude remise en 2004 au ministère des Transports concluait que ce prolongement d’autoroute n’était «pas pertinent» et que sa réalisation, notamment à L’Ancienne-Lorette, «entrainerait des impacts environnementaux difficilement justifiables».

Un engagement du caucus libéral de Québec

«C’est quand même un engagement du caucus de la région de Québec», a expliqué à son tour le député libéral de Montmorency, Raymond Bernier, aux côtés de la candidate libérale Ihssane El Ghernati, qu’il parraine en vue de l’élection partielle du 2 octobre.

«On a pris cet engagement-là parce qu’en ce qui regarde l’évolution des municipalités», a expliqué M. Bernier, en faisant référence à la croissance observée à Saint-Augustin-de-Desmaures et dans l’ouest, dans les MRC et Portneuf et de la Jacques-Cartier.

M. Bernier et Mme El Ghernati ont aussi souligné que l’étude remonte à plus de 10 ans.

«Depuis ce temps-là, les données économiques et démographies ont énormément changé», a répété M. Bernier.

Quant aux impacts environnementaux appréhendés dans l’étude, «toute construction de route, d’autoroute, ont toujours un impact sur les milieux», a dit le député libéral de Montmorency.

«Ça nécessite des études d’impact en conséquence et d’être capable d’apporter également des solutions qui vont venir atténuer cette problématique-là», a relaté M. Bernier.

Anacolor

Ihssane El Ghernati s’est par ailleurs engagée officiellement, advenant son élection le 2 octobre prochain, à régler le dossier Anacolor d’ici les 12 prochains mois.

La solution, selon elle, passe par un déménagement de l’entreprise située sous le tracel de Cap-Rouge. «Tout le monde s’aligne sur cette solution-là», a dit Mme El Ghernati, qui dit avoir rencontré toutes les parties impliquées au dossier.

«Ma détermination pour régler ce dossier est si grande que je suis prête à mettre en jeu ma prochaine élection à titre de députée de Louis-Hébert aux élections générales de 2018», a déclaré la candidate du PLQ.