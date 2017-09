De la valeur du suicide

On entend parfois dire que le suicide est un acte de lâcheté et parfois de courage. Je pense qu’il y a deux types de suicides : l’impulsif et le réfléchi. Pour l’impulsif, il n’y a pas de courage. Tu te décides et tu le fais. Sois tu en crèves, soit tu survis. Mais survivre s’avère être pire que la mort puisque plus personne ne te parle ensuite. Ta famille et tes amis t’abandonnent, et tu te retrouves seul dans ton coin en te demandant pourquoi la mort n’a pas voulu de toi? Et je sais de quoi je parle, puisque j’ai fait une tentative en avril 2016.

Pour le réfléchi, je t’assure qu’il faut vraiment du courage. Ça fait trois mois que je remets tous les jours le moment de passer à l’acte. Mais là je sens que je suis prêt. J’ai donné toutes les chances possibles au système de santé de me prendre en main pour m’aider à me sortir de ma dépression. Je vous entends déjà dire « T’es ben niaiseux. Tu ne peux pas la remettre entre les mains de quelqu’un d’autre, ta guérison ! » Je savais très bien que je ne pouvais pas m’attendre à ce que le système de santé me guérisse, mais je m’attendais au moins à obtenir de lui des outils ou des médicaments pour m’aider. Ce fut peine perdue !

Anonyme

Je vous donne deux numéros de téléphone où vous pourriez trouver du soutien dans votre démarche de guérison. L’Association québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE, ainsi que l’organisme REVIVRE, où en plus de conseils, vous pourriez aussi vous insérer dans un groupe d’entraide susceptible de vous aider à long terme : 1 866 738-4873.