«Des exagérations», répond le maire Kiley

Le maire de Shannon nie que le temps de réponse pour des appels d’urgence lors d’un accident sur la route de la Bravoure serait plus long en raison d’un litige de territoire avec les pompiers de la base militaire de Valcartier.

« Ce sont des exagérations et c’est inexact. Notre temps de réponse est toujours de neuf ou dix minutes avec dix personnes. Le temps est important, mais il faut s’assurer d’avoir le nombre d’intervenants nécessaires lorsqu’on arrive. La base militaire va arriver avec seulement cinq personnes. Est-ce que ça va être suffisant ? » s’interroge le maire Clive Kiley.

Un capitaine du Service des incendies de la base militaire de Valcartier a déploré le manque de collaboration avec la caserne de Shannon, alléguant qu’elle se montre trop protectrice de son territoire. Selon Steeve Fortier, qui est aussi le représentant syndical de ses pairs, ses équipes pourraient répondre à certains appels plus rapidement près de la base, mais une politique récente du Service des incendies de Shannon les en empêcherait. La base militaire compte de cinq à huit pompiers pour son propre territoire enclavé.

Selon le directeur du Service des incendies de Shannon, qui compte 33 pompiers à temps plein et à temps partiel, la municipalité a élaboré un protocole officiel d’entente pour un échange de services avec la caserne voisine.

« Nous avons présenté ce protocole deux fois au chef incendies de la base militaire et on l’a refusé à deux reprises. Ce n’est pas une guerre de clocher ou de pouvoir. C’est une question de sécurité des citoyens, de responsabilité, de sécurité publique et de respect des lois en vigueur », ajoute Claude Langlois.

Débat

Le maire Kiley et le chef Langlois ont précisé qu’il n’existait pas de cartes d’appel avec un délai de 20 minutes pour intervenir sur un accident de la route pour les pompiers de Shannon. « Il n’y en a pas et il n’y en aura pas », a répondu M. Langlois.

Le débat a pris naissance à la suite d’un accident mortel survenu vendredi dernier sur la route de la Bravoure, près de Québec.

Lors de cet accident, les pompiers de Valcartier ont porté assistance à leurs collègues de Shannon.

Le Service des incendies de Shannon dessert une population de plus de 6000 habitants et un territoire de 65 km2. Le Service possède des ententes d’entraide mutuelle avec des municipalités avoisinantes.