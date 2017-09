Disparition de deux pancartes de Québec 21

Québec 21 a porté plainte à la police de Québec après la disparition, vendredi soir, de deux de ses pancartes électorales remplacées par des pancartes d’Équipe Labeaume.

C’est pratiquement par hasard que l’information a été rendue publique lundi après-midi. En pleine conférence de presse, Le Journal s’est étonné de constater qu’un policier en tenue sortait du local de Québec 21. «On s’est fait vandaliser quelques pancartes. C’est des choses qui arrivent à toutes les campagnes», a d’abord minimisé Jean-François Gosselin.

Appelé à la rescousse, Serge Marcotte, directeur de la campagne du parti, est venu expliquer «qu’on a installé des pancartes vendredi soir sur un poteau dans le quartier Des Châtels (district Loretteville-Les Châtels). Puis, le lendemain midi, le candidat (Charles Plamondon) est repassé. Il s’est aperçu que nos deux pancartes, back à back, étaient disparues et qu’il y avait une pancarte d’Équipe Labeaume qui était là. On a fait une plainte à la police».

Ce dernier a cependant bien pris soin de ne pas accuser directement les bénévoles d’Équipe Labeaume pour cet incident. «On veut le respect», a-t-il répété.

Interrogé lundi en fin d’après-midi, Michel Desmeules, d’Équipe Labeaume, n’a pas souhaité faire de commentaire.

Vers une élection référendaire?

Lors du point de presse de lundi, Jean-François Gosselin a par ailleurs dit espérer que l’élection du 5 novembre se transformera en «campagne référendaire» sur l’enjeu spécifique du futur réseau de transport structurant. Il a répété que son parti s’opposait à un tel projet, tandis que M. Labeaume veut «un chèque en blanc» pour un projet qu’il ne veut dévoiler que dans deux ans. «On voudrait que les gens votent là-dessus en toute connaissance de cause (...). Je vais le talonner tout le long de la campagne jusqu’à temps qu’il accouche de son projet», a-t-il répété.

Selon M. Gosselin, «il est surprenant que le maire passe ses premiers jours de campagne à nous parler de parcs. Ça fait déjà partie du rôle d’une ville d’entretenir ses parcs. C’est comme si je vous disais que je vais déneiger les rues si je suis élu maire», s’est-il étonné.

Huit débats

D’autre part, Jean-François Gosselin veut que cinq débats soient organisés pour qu’il puisse croiser directement le fer avec ses deux adversaires à la mairie de Québec. Trois autres «débats spécialisés» pourraient opposer les candidats des trois partis, a-t-il suggéré.

Pour les joutes entre les chefs, M. Gosselin a évoqué un débat télévisé, un débat devant la Chambre de commerce et trois débats radiophoniques. Les trois débats spécialisés devraient porter, d’après lui, sur les enjeux suivants: projet de transport structurant et gestion du Réseau de transport de la Capitale (RTC), finances publiques, et troisième lien et congestion routière.

D’autre part, ce dernier a appelé l’administration municipale à lui «donner accès aux chiffres, aux dossiers en cours et aux études que possède l’équipe sortante afin d’assurer une équité dans les débats».