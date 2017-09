Endommagée par le feu il y a 2 ans, l’aile Saint-Édouard de l’école de l’Harmonie est inaugurée

Grandement endommagée par le feu il y a 2 ans, l’aile Saint-Édouard de l’école primaire de l’Harmonie, à Beauport, a été inaugurée lundi matin.



Entamée en septembre dernier, la reconstruction a coûté 4 millions $. L’aile compte 14 classes et trois locaux dédiés au service de garde. Les élèves ont pu réintégrer leurs nouveaux locaux dès la rentrée des classes, en août dernier.



Le bâtiment avait été bâti en 1907 et sa dernière rénovation datait des années 1950.



L’incendie, d’origine électrique, était survenu le 11 décembre 2015. Vers 6h50 le concierge a sonné l’alarme juste avant l’ouverture du service de garde quand il s’est aperçu de la présence de flammes au plafond du premier étage. Il a fallu plus de trois heures aux 65 pompiers pour éteindre l’incendie.



Plus de 400 élèves avaient touché par le sinistre, dont 150 qui avaient dû être relocalisés dans une école de niveau secondaire.