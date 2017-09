Équipe Labeaume promet un «lien mécanique» et un espace vert au sommet de la côte d’Abraham

L'Équipe Labeaume a l'intention d'exproprier le promoteur Jacques Robitaille et d'utiliser son terrain, au sommet de la côte d’Abraham, pour aménager un espace vert et un lien mécanique entre la haute-ville et la basse-ville.

Le maire sortant, Régis Labeaume, en a fait l’annonce lundi matin lors d’un point de presse. La forme que pourrait prendre le futur lien mécanique reste à déterminer. Il pourrait s’agir d’un funiculaire, a-t-il évoqué.

Récemment, la Ville a mandaté son service juridique pour entreprendre des procédures d’expropriation afin de récupérer le terrain de l’ancien Patro Saint-Vincent-de-Paul où était érigée autrefois l’église du même nom. La Ville a manifesté plusieurs fois son impatience face à l'état du terrain laissé à l'abandon, dans un secteur stratégique.

Régis Labeaume a également promis de verdir le terrain sous les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency et a rappelé son projet d’agrandir le parc Victoria dans la foulée de la démolition du vétuste poste de police qui déménagera.

