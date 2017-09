Hausse des crimes en 2016 aux États-Unis

WASHINGTON | La criminalité violente a augmenté en 2016 aux États-Unis, a annoncé lundi la police fédérale américaine, une détérioration qui s’explique notamment par une augmentation du nombre des homicides dans certaines métropoles ravagées par les gangs.

Le FBI a comptabilisé l’an dernier 1 248 185 infractions pénales commises avec violence, soit une augmentation de 4,1% par rapport à 2015.

Les homicides volontaires sont en hausse de 8,6% en 2016, les armes à feu étant impliquées dans la plupart des cas, selon ce rapport annuel.

«Les meurtres dans les 30 plus grandes villes (des États-Unis) ont augmenté de 14,8%. Chicago représente plus de 20% de la hausse sur le plan national en 2016, malgré le fait qu’elle héberge moins de 1% de la population américaine», a commenté The Brennan Center for Justice, un institut d’étude de New York.

La recrudescence des infractions violentes aux États-Unis s’inscrit toutefois dans une tendance de baisse de la criminalité depuis une vingtaine d’années, les niveaux n’ayant plus rien à voir avec les pics constatés dans les années 1990.

«La criminalité demeure proche de son niveau historique le plus bas, avec une hausse légère des meurtres et de la violence dans quelques-unes des plus grandes villes de notre nation. En même temps, d’autres villes comme New York parviennent à juguler la criminalité», a commenté The Brennan Center for Justice.