Hochelaga aux Oscars, quelle déception

C'est donc Hochelaga terre des âmes, ce pensif moralisateur sur la vilaine colonisation des gentils autochtones, qui va représenter le Canada dans la course aux Oscars.

Un choix éminement politique, pour un film éminement politique.

C'est Justin Trudeau qui doit être fier: imaginez, après son discours à l'ONU où il a affirmé que les Canadiens avaient "honte", voilà que c'est un film d'autoflagellation qui va nous représenter sur la scène internationale.

Et il fallait entendre tout à l'heure François Girard, le réalisateur, expliquer au micro de Radio-Canada que son film avait sa place dans la catégorie langue étrangère puisqu'il n'est pas en UNE langue étrangère mais dans SIX, si on inclut le mohawk et l'algonquin.

Girard expliquait que jusqu'ici, les films qui compétitionnaient au nom du Canada dans la catégorie langue étrangère étaient seulement en français, mais qu'en incluant les langues autochtones, son film représentait mieux la réalité de notre territoire...

Ce film est tellement "politiquement correct" qu'on y entend même des chauffeurs haïtiens parler, en créole, de la performance de PK Subban au hockey.

Manquait juste un juif orthodoxe commendant en yiddish un bagel et on aurait eu la totale au bingo multiculturel.

J'ai déjà écrit ici ce que je pensais du film.

Je suis peut-être naïve, mais je pensais encore qu'on choisissait comme film canadien aux Oscars le meilleur de ce qu'on avait à offrir.

Là, ça ressemble plus à de la discrimination positive: en cette ère de réconciliation (tout à fait légitime), il faut montrer qu'on se réconcilie jusqu'au bout des doigts. Alors les politiciens commencent leurs discours en parlant de "territoire autochtone non cédé" et les décideurs culturels choisissent un film de commande, uniquement parce que le sujet est bienpensant.

Dans le film de Girard, les autochtones sont tous des personnes sages et affectueuses. Près de la nature et de la spiritualité. Pas agressives, intrinsèquement bonnes, surtout en comparaison de ces vilains blancs venus leur voler leurs terres.

Notre cinéma a longtemps véhiculé des clichés sur les premières nations.

Renverser la vapeur , en allant dans l'autre extrême, est-ce mieux ?

Déjà que le film a bénéficié d'un budget éléphantesque de 15 millions de dollars, à rendre jaloux tous les réalisateurs de chez nous, voilà qu'il dame le pion à tous les autres candidats potentiels.

Si j'étais Yan England, qui a réalisé 1:54 avec un budget de bouts de chandelle, et qui vient d'être honoré par la France, je ne serais pas folle de joie.