Le compte à rebours a commencé : dans une dizaine de jours, le thriller de science-fiction Blade Runner 2049, du réalisateur Denis Villeneuve, prendra l’affiche partout dans le monde, précédé d’une imposante campagne de promo­tion qui dure depuis déjà plusieurs mois. Une sortie d’une ampleur jamais vue pour un film réalisé par un cinéaste québécois.

Dire que Blade Runner 2049 est le film le plus attendu de l’automne sur la planète cinéma est un euphémisme. Cette suite du film culte de Ridley Scott sorti en 1982, les cinéphiles et les amateurs de science-fiction en particulier en rêvent depuis plus de 30 ans.

Depuis quelques semaines, Denis Villeneuve et les stars de son film (dont Ryan Gosling et Harrison Ford) participent à une grande tournée de promotion qui les a menés dans plusieurs grandes villes d’Europe et d’Amérique du Nord.

Un gros budget

Les studios hollywoodiens Warner et Sony (qui se partagent la distribution mondiale de Blade Runner 2049) n’ont pas dévoilé le budget de la mise en marché du film, mais on peut facilement avancer qu’il se comptera en dizaines de millions de dollars. Quant au budget de production du film, il s’élève à 185 M$, selon Hollywood Reporter. À titre de comparaison, L’arrivée, le film hollywoodien précédent de Villeneuve, avait coûté 50 M$.

« On ne connaît pas encore les chiffres et les détails de la sortie de Blade Runner 2049, mais c’est certainement le projet le plus gros et le plus prestigieux à avoir été réalisé par un cinéaste québécois à ce jour », souligne le président des Films Séville, Patrick Roy, qui a travaillé avec Denis Villeneuve pour plusieurs de ses films, dont Incendies, Sicario et Polytechnique.

« Je suis content que ce soit à Denis que ça arrive, parce qu’il le mérite. Il a un talent extraordinaire, mais c’est aussi un bon gars qui travaille extrêmement fort. »

Au Québec, la sortie de Blade Runner 2049 suscitera évidemment un grand sentiment de fierté en raison de la présence de Villeneuve à la barre de cette mégaproduction hollywoodienne.

« Il y a un grand élément de fierté, parce que pour nous, au Québec, ce n’est pas seulement la suite de Blade Runner, c’est un film de Denis Villeneuve, observe Ségolène Roederer, directrice générale de l’organisme Québec Cinéma.

« Un peu comme quand nos sportifs brillent dans les grandes compétitions mondiales, les succès à l’étranger de cinéastes québécois comme Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée ou Xavier Dolan nous font vibrer et nous rendent très fiers. Et je crois que leur réussite rejaillit sur le milieu du cinéma québécois et sur la culture québécoise en général. »

Succès assuré ?

Blade Runner 2049 compte surfer sur la vague de nostalgie qui a souvent été payante à Hollywood ces dernières années avec le succès de films comme Star Wars : Le réveil de la Force ou Monde jurassique.

Selon les premières estimations des experts à Hollywood, Blade Runner 2049 pourrait récolter plus de 40 M$ à son premier week-end au box-office américain. Un tel résultat serait jugé très satisfaisant pour un film de science-fiction, même s’il demeure éloigné des 123 M$ amassés par le film d’horreur Ça pendant son premier week-end le mois dernier.

Handicaps

Cela dit, Blade Runner 2049 part avec deux handicaps importants au box-office : il a été classé R aux États-Unis – c’est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagnés – à cause, notamment, de scènes de violence ou de nudité. Autre désavantage : le film est plus long que la moyenne (2 h 43).

« La durée du film est un handicap pour nous, parce qu’elle fait en sorte qu’on ne peut programmer que trois représentations plutôt que cinq dans une journée, explique Vincent Guzzo, le grand patron des Cinémas Guzzo.

« À cause de ça, je ne pense pas que Blade Runner 2049 va avoir un premier week-end fracassant au box-office, comme on en a vu récemment avec Ça. Mais je crois que le film va avoir du succès en s’inscrivant dans la durée. Je pense aussi qu’il va surperformer au Québec, parce que c’est un phénomène qu’on a observé avec les films américains précédents de Villeneuve, comme L’arrivée et Sicario, qui avaient très bien marché chez nous. Je m’attends à un beau succès en salles. »

Blade Runner en chiffres

185 M$ : le budget de production de Blade Runner 2049, selon Hollywood Reporter. À titre de comparaison, le premier Blade Runner, sorti en 1982, avait coûté­­­­ 28 M$.

40 M$ : somme des recettes estimées au box-office américain pour le premier week-end d’exploitation du film.

33 M$ : recettes totales au box-office du premier Blade Runner. Le film n’a pas connu un grand succès à sa sortie en salles, en 1982, mais il est devenu culte par la suite.

5 mois : le temps qu’a duré le tournage de Blade Runner 2049, à Budapest, de juillet à décembre 2016.

163 minutes : la durée de Blade Runner 2049. Il s’agit du blockbuster le plus long depuis Interstellaire, paru en 2014 (169 minutes).

30 ans : le temps qui sépare l’intrigue du premier Blade Runner de celle du second.

75 ans : l’âge d’Harrison Ford aujourd’hui. Il avait 40 ans quand le premier Blade Runner est sorti.

Pressenti pour le prochain James Bond

Daniel Craig souhaite que le cinéaste québécois soit aux commandes du 25e épisode de James Bond, rapporte le Daily Mail.

L’acteur aurait fait part de sa préférence à Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les producteurs du film.

Nommé aux Oscars dans huit catégories pour L’arrivée, Villeneuve devrait prochainement démarrer la mise en chantier de Dune, adapté de la série de romans de science-fiction de Frank Herbert.

Le prochain James Bond est attendu en salles en novembre 2019.