Joseph Facal en Catalogne: les souverainistes catalans face au droit

Comme je l’explique dans mon autre article aujourd’hui, il ne fait pas le moindre doute qu’il existe, sociologiquement parlant, une nation catalane. Cela n’a rien à voir avec une quelconque pureté ethnique.

Mais qu’en est-il juridiquement ? La démarche souverainiste catalane est-elle « légale » ?

Il y a ici deux ordres de droit en cause : le droit espagnol et le droit international.

Unité

Le droit espagnol est édicté par Madrid, adversaire implacable des souverainistes catalans.

Comme Madrid ne pouvait raisonnablement nier que les Catalans sont une nation, mais qu’on craignait les conséquences politiques et juridiques de le reconnaître, on a décidé, lors de la rédaction de la Constitution espagnole de 1978, que les Catalans seraient une « nationalité ».

Cela ressemble furieusement à nos débats canadiens des années 1990 : le Québec est-il une « nation », une « société distincte » ou « le foyer historique du fait français en Amérique » ?

Madrid a cependant bien précisé, dès l’article 2 de la Constitution, « l’indissoluble unité de la Nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols ». C’est clair et net.

Bref, le droit interne espagnol n’offre guère de poignées légales aux souverainistes catalans.

Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, fait une lecture ultraléga­liste et rigide du droit, mais ce n’est pas une lecture fausse au strict plan juridique.

Mettez-vous un instant à sa place. On peut approuver ou pas son attitude, mais elle est compréhensible politiquement : quel État va faciliter la tâche à ceux qui veulent le quitter contre les vœux de ceux qui le contrôlent ?

Et le droit international, lui ?

Contextes

En droit international, à l’ère moderne, le droit à l’autodétermination n’englobe le droit à la souveraineté pleine et entière que dans les cas de décolonisation en Afrique et en Asie après la Seconde Guerre mondiale, ou dans les cas où il est clair qu’un peuple est persécuté et tyrannisé par les autorités centrales d’un pays.

Ce n’est pas le cas des Catalans, des Écossais ou des Québécois.

Les cas des ex-républiques soviétiques ou yougoslaves sont aussi différents, car il y avait là effondrement, implosion de l’État central qui les subjuguait jusque-là.

On peut comprendre que le droit international limite fortement les possibilités de fonder légalement une sécession.

Il y a des milliers de groupes ethnoculturels à travers le monde. S’il fallait qu’ils veuillent tous devenir souverains et qu’ils puissent tous invoquer le droit...

Par contre, si le droit international contemporain – hormis dans les deux cas évoqués plus haut – ne reconnaît ni n’encourage les sécessions, il ne les interdit pas non plus, car il est obligé d’en reconnaître la possibilité.

Réalité

Entre alors en ligne de compte le principe de l’effectivité.

Il signifie que si un mouvement souverainiste démontre qu’il traduit clairement la volonté majoritaire de la population, et que ses dirigeants contrôlent indéniablement un territoire et ses institutions, on doit prendre acte de la réalité sur le terrain.

C’est ce que disait, très subtilement, l’avis de la Cour suprême du Canada sur la sécession du Québec : une majorité claire à une question claire forcerait le reste du Canada à en prendre acte et à négocier.

Le vrai défi des souverainistes catalans ne tient donc pas seulement aux obstacles juridiques placés sur leur route par Madrid.

Leur vrai défi consiste, comme pour les souverainistes écossais et québécois, à dégager une majorité claire et durable, ce qui n’est pas le cas pour le moment.

Si cette majorité voyait le jour, on voit mal comment le droit espagnol pourrait la nier longtemps.

Bref, le droit accompagne, encadre et ordonne la démocratie. Mais il ne peut la nier et s’y substituer sans miner sa légitimité.

Si une volonté démocratique majoritaire est clairement exprimée, le droit en prend acte et s’ajuste.