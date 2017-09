La grossesse de Kylie Jenner confirmée par l'attachée de Caitlyn Jenner

La nouvelle concernant la grossesse de Kylie Jenner a causé bien des remous vendredi dernier.

La nouvelle, diffusée sur TMZ, a rapidement été reprise par de nombreux médias partout dans le monde, bien qu'aucune confirmation n'a été faite par les principaux concernés. Ça semble être chose faite désormais puisque l'attachée de presse de Caitlyn Jenner a confirmé la nouvelle à divers médias américains.

«Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on le sait depuis un bon moment», a-t-elle confirmé.

Un bébé issu de l'union entre Travis Scott, 25 ans et Kylie Jenner 20 ans serait bel et bien attendu au sein de la famille Kardashian-Jenner.

Caitlyn en désaccord

Selon Hollywood Life, Caitlyn Jenner ne verrait pas d'un bon oeil cette grossesse surprise.

«Caitlyn a été vraiment choquée et déçue d'apprendre que Kylie est enceinte, dévoile une source anonyme à Hollywood Life. Elle pense que Kylie est trop jeune pour avoir un bébé, et qu'elle aurait dû attendre d'être dans une relation plus stable et sérieuse.»

Baby-bump

Depuis l'annonce de la grossesse, les réseaux sociaux essaient tant bien que mal de noter la présence d'un ventre plus rebondi dans les dernières images publiées par Kylie. Ces deux dernières images ont fait le tour du web comme étant les premiers clichés du ventre de la maman en devenir. À vous de juger.

Aucune autre personne du clan Kardashian-Jenner n'a encore commenté la nouvelle.