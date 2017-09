Le « cube blanc » 2.0 peut-être dans un parc de Québec

Régis Labeaume ne ferme pas la porte à accueillir la future reproduction du fameux « cube blanc » dans un parc de la ville.

La défunte œuvre de l’artiste français Jean-Pierre Raynaud, à Place de Paris, était tombée sous le pic des démolisseurs en 2015. En fin de semaine, l’avocat Marc Bellemare a promis de reconstruire à ses frais une nouvelle version 2.0 de cette œuvre controversée, plus haute et plus volumineuse que la précédente. Le lieu n’a toutefois pas été précisé.

Baptisée Autoportrait, l’œuvre pourrait-elle aboutir dans un des nouveaux parcs annoncés par le maire sortant lundi ? « On est ouverts. On verra. Écoutez, cette semaine, je ne peux pas vous dire que c’est ma priorité, mais on est ouverts », a répondu M. Labeaume.

Le maire sortant n’a pas voulu commenter davantage la « démarche personnelle » de maître Bellemare.