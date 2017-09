Le Lightning honorera Vincent Lecavalier

Le Lightning de Tampa Bay retirera le chandail numéro 4 de Vincent Lecavalier le 10 février 2018 alors que les Kings de Los Angeles seront de passage en Floride.

Le Québécois sera le deuxième joueur dans l’histoire de l’organisation à recevoir pareil honneur, après son ancien coéquipier Martin St-Louis.

Lecavalier est le joueur qui a disputé le plus de matchs dans l’uniforme du Lightning, avec 1037. Il a cumulé 383 buts et 874 points avec le club floridien, aidant l’organisation à remporter la Coupe Stanley en 2004.

«C’est un grand honneur que de voir son numéro retiré et j’aimerais remercier le Lightning ainsi que Jeff Vinik pour cette reconnaissance, a mentionné le joueur de centre dans un communiqué. La communauté de Tampa Bay et les partisans ont traité ma famille et moi de façon incroyable, alors ce sera spécial de partager ce moment avec eux.»