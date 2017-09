Le procès de Normandeau pourrait débuter en décembre

Le procès de l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau, de l’ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté et de leurs quatre coaccusés pourrait débuter en décembre.

Les accusés se sont présentés au palais de justice de Québec avec leurs procureurs, lundi après-midi, pour une conférence de gestion. Aucune date n’a encore été officiellement arrêtée.



Cependant, le juge coordonnateur Jean-Louis Lemay a indiqué aux avocats de la défense et à la Couronne qu’il était en mesure de leur «fournir un juge» dans la semaine du 4 décembre. Cette possibilité, hautement hypothétique à ce stade-ci, sera toutefois tributaire du nombre de requêtes préliminaires qui devront être débattues et de la durée de celles-ci.



Afin d’accélérer la planification du procès, le magistrat a demandé plusieurs précisions aux avocats sur leurs agendas respectifs, le nombre de témoins qu’ils envisagent d’amener à la barre ou encore le type de requêtes qu’ils entendent présenter. Les éléments de preuve qui pourraient être dévoilés à ce stade-ci sont frappés d'une ordonnance de non-publication.



Le juge de la Cour du Québec qui présidera le procès n’a pas encore été nommé. Les accusés seront de retour devant le tribunal le 30 octobre prochain pour la suite de la conférence préparatoire.



Rappelons que Mme Normandeau, Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, France Michaud, Mario Martel et François Roussy font face à des accusations de complot, corruption, fraude et abus de confiance depuis mars 2016.