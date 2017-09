Les chances de l'Impact s'amincissent

MONTRÉAL – L’Impact de Montréal est en mode survie après avoir subi un autre revers. Les joueurs étaient de retour à l’entraînement lundi après cette difficile défaite de 2-0 face à l’Atlanta United FC, sachant que leurs chances de participer aux séries sont de plus en plus minces.

Le Bleu-blanc-noir (11-13-6, 39 points) stagne au septième rang de l’Association de l’Est. Il est à trois points des Red Bulls de New York, détenteurs de la dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Et le défi qui attend l’équipe montréalaise cette semaine est encore une fois très grand. Les joueurs de l’Impact n’ont pas le temps de s’apitoyer sur leur sort puisque le New York City FC, un des meilleurs clubs en Major League Soccer (MLS), s’amène à Montréal mercredi.

Une performance comme celle livrée dimanche à Atlanta ne suffira pas contre la deuxième meilleure formation de l’Est, derrière le Toronto FC.

«Sur la route, contre une bonne équipe, on ne peut pas se permettre d’avoir trois ou quatre gars qui ne sont pas à la hauteur», a sévèrement évalué l’entraîneur-chef, Mauro Biello.

Samuel Piette refuse toutefois d’admettre que lui et ses coéquipiers ont manqué d’intensité.

«Je peux vous dire que ce n’est pas l’envie qui manque, a insisté le milieu défensif québécois. On ne veut pas mal faire.»

Les partants de l’Impact commencent à ressentir les contrecoups d’un calendrier surtaxant. Le duel avec le NYCFC sera leur troisième en une semaine. Fatigue ou pas, la défaite n’est plus une option.

«Il faut finir en beauté, avec beaucoup de dignité, a statué Piette. Si on ne donne pas tout, une défaite, voire un nul mercredi, ce ne sera pas suffisant pour nous tailler une place en séries.»

«C’est toujours un défi de rebondir après un revers, surtout lors d’un match où on a tout donné émotionnellement, a déploré le défenseur Chris Duvall. Mais nous serons à la maison. Nous n’avons rien à perdre.»

Biello tient à son système

Peu importe ce qui attend l’Impact sur le terrain, Biello ne cédera pas à la critique de son système à cinq défenseurs.

«Si on joue comme on a joué contre le Toronto FC (lors de la victoire de 5-3 la semaine dernière), si nous gardons notre qualité dans la finition et entre les lignes en plus de notre sécurité à l’arrière, nous serons très difficiles à battre à domicile», a expliqué l’entraîneur-chef.

Après le match au stade Saputo contre le New York City FC, l’Impact voyagera chez les Rapids au Colorado et au BMO Field de Toronto, avant de clôturer sa campagne 2017 à domicile contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.