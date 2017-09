Mandat de grève dans les CPE de l’Est-du-Québec

RIMOUSKI | Les syndicats des employés des centres de la petite enfance continuent de faire pression sur la partie patronale pour obtenir une nouvelle convention collective.

Cela pourrait avoir un impact important sur des centaines de familles dans l'Est-du-Québec, puisque les 23 CPE de la région ont obtenu des mandats de grève au cours des derniers jours.

Les revendications sont nombreuses. Les employés souhaitent maintenir les ratios actuels entre éducatrices et enfants. On veut aussi protéger les congés de maladie accumulés pour les employés à l’emploi depuis longtemps. Les syndiqués veulent avoir les mêmes augmentations de salaire que les autres employés de la fonction publique.

«Certaines journées, on a un surplus d’enfants (et on a) de la misère à répondre à tous les besoins de l’enfant», dit Monelle Otis, une éducatrice du CPE de l’Univers des copains à Rimouski.

Cela fait plus de deux ans que les employés syndiqués sont sans convention collective. Les négociations ont commencé en février dernier, mais ça n'avance pas suffisamment rapidement au goût de la CSN qui a obtenu des votes de grèves pratiquement partout au cours des derniers jours.

«Si on peut ne pas faire la grève, c’est encore mieux», a tenu à mentionner Louise Labrie, la responsable du secteur des CPE à la CSN.

«S’il faut qu’on la fasse, on va la faire. Mais il faut que les parents comprennent que ce n’est pas contre eux. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas envie de s’occuper de leurs enfants et d’être présentes au travail.

On perd du salaire quand on fait ça et ça ne nous fait pas plaisir.»

Les journées obtenues par le vote de grève pourraient être utilisées «prochainement» s’il n’y a «pas d’ouverture à la table de négociations», indique Stéphanie Tanguay, la présidente du syndicat des employé(e)s de CPE de Sept-Îles.

Malgré plusieurs tentatives, TVA Nouvelles n’a pas obtenu de commentaires de la partie patronale.