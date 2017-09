Mort pour une chicane de pichet de bière

JOLIETTE | Une soirée entre amis a très mal tourné au bar Le Skratch de Repentigny : une altercation entre deux clients au sujet d’un pichet de bière se serait terminée par un coup de tête qui a tué l’un d’entre eux.

Dany Doiron, accusé d’homicide involontaire pour avoir assené le coup de tête fatal lors de la soirée du 29 au 30 juillet 2015, a dû entendre les témoignages de deux des amis de Jason Santos, sa victime présumée, lundi, au palais de justice de Joliette.

Ce soir-là, la bande d’amis de Jason Santos s’était réunie au Skratch pour « profiter des spéciaux du mercredi soir sur l’alcool et fêter les vacances de la construction », a relaté Frédéric Lallier, ami de longue date de la présumée victime. « C’était une soirée normale dans un bar, on jasait, on passait du bon temps », a-t-il dit.

Saoul

Après deux pichets de bière chacun et plusieurs gorgées de whiskey Jameson que les amis allaient boire à la voiture d’un des leurs de temps en temps, Jason et ses amis étaient en état d’ébriété.

« J’étais saoul, et Jason aussi », a reconnu Frédéric Lallier. Même chose pour David Anctil, qui a témoigné que son ami Jason Santos « était chaud ».

Chaque fois qu’ils quittaient la terrasse du bar pour aller boire des gorgées de Jameson dans la voiture de David Anctil, les amis laissaient leurs verres et pichets de bière sur la table, à laquelle ils revenaient ensuite s’asseoir.

Vers 2 h 30 du matin, en revenant vers leur table, Jason Santos, Frédéric Lallier et David Anctil auraient découvert que leur pichet de bière n’y était plus.

« C’est là que Jason s’est mis à accuser l’accusé, qui était assis à côté, d’avoir volé le pichet », a relaté Frédéric Lallier.

Fracture du crâne

Les insultes se seraient alors mises à pleuvoir d’un côté comme de l’autre. « Au moment où on allait lâcher prise, Jason a traité l’autre d’“ostie de fif”. C’est là qu’il s’est levé et, en deux enjambées, il était rendu devant Jason. Puis, soudainement, il lui a donné un coup de tête », a raconté David Anctil.

Santos serait tombé d’un coup sur le dos, sans pouvoir se retenir d’aucune manière. « Je me demande s’il n’avait pas déjà perdu conscience avant de tomber par terre », a dit M. Anctil.

Le décès de Jason Santos a été constaté à l’hôpital vers 3 h 30. Son décès serait dû à une fracture du crâne survenue lorsque sa tête a violemment heurté le sol.

Le procès de Dany Doiron se poursuivra dans les prochains jours.