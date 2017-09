Picco et Dajcar, une paire fiable chez les Remparts

Au camp d’entraînement, Andrew Picco affichait une forme splendide qui témoignait de la réussite de sa préparation estivale. Le vétéran défenseur a poursuivi dans la même veine dans les deux victoires du week-end des Remparts, à Chicoutimi et Baie-Comeau, où il a joué un rôle clé.



Auteur d’une mention d’aide et affichant un excellent différentiel de +3 au terme de cette fin de semaine sans faille pour les hommes de Philippe Boucher, Picco a fait preuve de fiabilité à la ligne bleue, en plus d’épauler le jeune Tchèque Tomas Dajcar à ses premiers pas officiels dans la LHJMQ.



Vétéran en admiration



Picco a été impressionné par le jeune de son partenaire européen avec qui il forme une paire depuis quelques semaines chez les Remparts. À 6 pi 4 po chacun, les deux tours sur lames ont aussi fortement contribué à alléger le boulot de Dereck Baribeau devant la cage québécoise, lui qui a fait face à 48 tirs en deux matchs, soit l’équivalent du nombre qu’il pouvait recevoir régulièrement pour une seule soirée, la saison passée.



«J’ai souvent joué avec de jeunes joueurs qui arrivaient. C’est un excellent joueur, il est gros et il sait ce qu’il fait sur la glace. C’est un joueur intelligent, et malgré la barrière de la langue, on parvient à bien communiquer, a mentionné celui qui occupe l’un des trois casiers de 20 ans dans le vestiaire des Diables rouges.



«C’est certain que ça demandait des ajustements pour lui pour ses premiers matchs, mais je crois qu’il a bien fait pour sa rentrée. Je l’aide du mieux que je peux et je crois qu’il fait en sorte que je suis un meilleur joueur.»



Privé d’une préparation estivale adéquate en 2016 après avoir frôlé la mort en juin de la même année en chutant d’une centaine de mètres au bas d’une falaise de Signal Hill, le Terre-Neuvien a mis les bouchées doubles en prévision de son ultime tour de piste chez les juniors.



«C’est le jour et la nuit en comparaison avec l’année dernière. Je me sens 100 % mieux et je suis un joueur complètement différent. L’entraînement en salle a certes joué un rôle et même mentalement je me sens beaucoup mieux après ce qui s’est passé l’été dernier [en 2016]», a souligné l’ancien de l’Océanic de Rimouski, qui ne remerciera jamais assez Philippe Boucher pour lui avoir offert une seconde chance.



Une recrue modeste



Dajcar reste humble même si son adaptation se déroule à vitesse grand V depuis qu’il a endossé l’uniforme des Remparts pour la première fois. Le Tchèque sera admissible au prochain repêchage de la LNH.



«Je crois que le jeu était plus rapide et plus physique par rapport aux matchs hors-concours. Mon but est d’aider l’équipe du mieux que je peux, surtout en désavantage numérique en bloquant des tirs. Et oui, c’était important de bien faire au niveau personnel ainsi que pour toute l’équipe», a résumé l’arrière de 17 ans.