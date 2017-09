Plus de 200 vans au rendez-vous pour El Campo 2017

En fin de semaine, une ancienne base militaire s’est transformée en gigantesque rassemblement d’amateurs de «vanlife».

Sur le site du Domaine du Radar, à Saint-Sylvestre, pas moins de 400 personnes venues à bord de 227 vans se sont déplacées pour la deuxième édition d’El Campo, un rassemblement organisé par le site web québécois Go-van.com. C’est une augmentation majeure par rapport à la première édition de l’événement, qui avait réuni une centaine de véhicules.

Courtoisie Eric G Gagnon

Toute la fin de semaine, les amateurs de vans ont pu profiter de la météo exceptionnelle pour se baigner, pour visiter les recoins du Domaine du Radar et pour échanger avec d’autres passionnés de vanning venus montrer leurs bolides. Des plus jeunes qui vivent dans leur véhicule à temps plein aux familles en passant par les plus âgés qui en font davantage une utilisation récréative, il y en avait pour tous les goûts.

Les iconiques Westfalia étaient de loin majoritaires, mais d’autres véhicules d’une originalité parfois surprenante étaient aussi sur place. Il y avait même une ambulance transformée en maison sur quatre roues!

En soirée, le rassemblement se transformait en grande fête, incluant un immense feu de camp et la prestation de musiciens venus spécialement pour l’événement.

Avec une telle hausse de popularité par rapport à l’an dernier, El Campo a visiblement le vent dans les voiles et pourrait bien devenir un rendez-vous annuel incontournable dans le monde du vanning québécois.