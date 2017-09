Première sortie en couple

En couple depuis près d’un an, Elizabeth Blouin-Brathwaite et son conjoint Martin Poirier faisaient leur première sortie mondaine à l’occasion du cinquième anniversaire de la boutique Avenue Sassy, vendredi dernier.

« C’est la première fois qu’il fait ce genre d’événement avec moi, avec des caméras et tout le reste. Il y a des huîtres et du champagne, on ne peut pas se plaindre ! Plus sérieusement, c’est mon copain et je l’aime. C’est aussi mon chef d’orchestre et mon guitariste. On est toujours ensemble. J’ai toujours voulu partager la musique avec mes amis, ma famille et maintenant avec mon chum, alors je suis vraiment heureuse », confie-t-elle, les yeux pétillants.