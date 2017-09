Reconnue d’un océan à l’autre

Des cabanes perchées. Du vélo adapté aux arbres. Une rivière pour pêcher et pagayer. Les grandioses Appalaches à perte de vue. Voilà un aperçu de la station de montagne Au Diable vert, à Glen Sutton, dans les Cantons-de-l’Est.

Son évolution au fil des ans, combinée à ses attraits, vient de lui valoir le titre fort enviable de « Cana­da’s leading wilderness resort 2017 », aux World Travel Awards, à Londres. Ce sont des professionnels du milieu du voyage et des voyageurs qui l’ont ainsi consacré le centre de plein air le plus innovateur au pays.

Une remarquable évolution

Je connais l’endroit depuis une quinzaine d’années. Au début, la maison de ferme centenaire servait d’auberge. On trouvait un appartement de montagne, un terrain de camping rustique et deux refuges.

À la suite de l’acquisition, en 2005, de l’établissement par Julie Zeitlinger et Jeremy Fontana, un couple d’amoureux de la nature, deux appartements de montagne et 22 refuges de plus ont été ajoutés.

Le territoire est passé à de 200 à 365 acres, comprenant ainsi un tronçon de quatre kilomètres sur la rivière Missisquoi. On y pêche la truite brune. On s’y promène en kayak ou en planche à pagaie.

Plein air

Une des innovations les plus étonnantes : le vélo volant, un parcours d’un kilomètre sur un câble d’acier suspendu entre les arbres. De plus, le territoire est sillonné par 12 km de sentiers. Les chiens y sont autorisés.

Un séjour en refuge vous tente ? C’est un peu comme en camping, mais plus confortable. Table, lits, éclairage au solaire (la plupart), poêle à bois. On a accès à un bloc sanitaire, mais aussi à une toilette sèche à quelques pas. Libre à vous, bien entendu, d’apporter une toilette de camping.

En bref

Activités en montagne : vélo volant ($), randonnée pédestre

À louer : kayak, planche à pagaie, tripe

Séjour en refuge : à partir de 89 $/2 adultes par nuit

www.audiablevert.qc.ca

D’autres idées pour le week-end

Le sommet du Mont-Ouareau

À Notre-Dame-de-la-Merci, dans Lanaudière, une randonnée de trois heures nous permet d’apprécier le panorama du haut de ce sommet de 370 m d’altitude. Chiens acceptés en laisse.

randonnee.lanaudiere.ca

L’ultime panorama du Nord

Aux belvédères de la Corniche et de la Roche, dans le Parc national du Mont-Tremblant, le point de vue en plongée sur le lac Monroe est spectaculaire. Des sentiers y mènent.

www.parcsquebec.com

Les couleurs au mont Orford

C’est la Flambée des couleurs dans la station de ski. Une télécabine panoramique mène au sommet, où se trouvent cinq belvédères avec des aires de pique-nique et un sentier sur pilotis.

www.orford.com