Showtime de Joël Legendre: un «Bye bye» sur sa carrière

MONTRÉAL | Trente ans après ses débuts, Joël Legendre a fait tellement de choses différentes qu'il en a tiré un spectacle. La première médiatique de Showtime était présentée lundi soir au Théâtre St-Denis.

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Dès l'ouverture, où il retrace les grands moments de sa carrière en chanson, Joël Legendre plante le décor. Avec beaucoup d'humilité et d'autodérision, il passe en revue ses succès et ses échecs, car, dit-il: «Même si je voulais les supprimer, tout est passé à la télé.»

Enfant de la campagne, il raconte que ses premiers spectateurs étaient des champs de maïs, avant d'évoquer sa première prestation à la télé, dans Soirée canadienne, et l'un de ses premiers emplois, dans l'émission Iniminimagimo.

Il est ensuite revenu sur son doublage dans le dessin animé Aladdin, en faisant monter une admiratrice du film pour refaire avec elle le clip de la fameuse chanson. Un beau flash.

Mais c'est véritablement quand il se met à faire des imitations que Joël se montre à son meilleur. Qu'il prenne la voix de Sonia Benezra, André Sauvé, Denise Filiatrault, Cœur de pirate ou Denise Bombardier, il est toujours juste et drôle.

Une famille originale

Dans un segment plus intime, Joël Legendre évoque aussi sa famille originale, composée de deux papas, d'un enfant adopté et de deux jumelles in vitro. Dans ce numéro, il fait preuve de beaucoup d'autodérision, mais dévoile également une part de son vécu lorsqu'il traite des réflexions que les gens lui font à propos de sa famille.

Le showman n'oublie pas les flops de sa carrière, comme une sombre émission jeunesse à TQS, une pub de Pepsi ou encore le disque qu'il a enregistré à 25 ans, mais c'est pour mieux s'en moquer.

Son numéro dans la peau de Céline Dion, en seconde partie, est bien entendu un moment fort de la soirée. Son imitation reste phénoménale et les textes sont très drôles. «Avez-vous su que j'avais lancé des sacoches? Maintenant, ce n'est plus chanter qui me tente, c'est m'habiller!» a-t-il lancé avant de descendre dans la salle pour prendre le public à partie. Un moment hilarant qui aurait pu être plus long.

Joël Legendre sera de retour au Théâtre St-Denis avec son spectacle Showtime, du 22 au 25 novembre, et en tournée à travers le Québec.