Un Derek Gentile plus confortable

À l’instar de Matthew Boucher (6 points) et Philipp Kurashev (4 points), Derek Gentile a fait flèche de tout bois pour amorcer le nouveau calendrier.



Le petit joueur d’avant a inscrit un but et ajouté quatre aides, pour cinq points, se logeant au quatrième rang des meilleurs pointeurs du circuit Courteau après une semaine. Muté sur le premier trio aux côtés de Boucher et Kurashev, Gentile n’a pas dérougi, comme quoi il dit vrai quand il affirme vouloir être un acteur clé dans les succès de l’équipe à sa troisième campagne dans la Vieille Capitale.



«Tous les joueurs sont plus vieux et sont plus forts. Plusieurs joueurs ont appris de leurs dernières rencontres et certains nous ont donnés un gros coup de main. Personnellement, l’entraînement en salle a été une grosse part de ma préparation et je suis aujourd’hui un joueur plus mature physiquement. Ça m’aide beaucoup. Et aussi le fait d’avoir été ici depuis deux ans», a lancé l’attaquant néo-écossais, répétant se plaire d’évoluer sous les ordres de l’ancien défenseur de la LNH.



Gentile et ses coéquipiers se sont pointés lundi au Centre Vidéotron – avant de se déplacer au pavillon de la jeunesse pour l’entraînement – dans la bonne humeur, un sentiment qu’ils n’ont pas connu souvent en deuxième moitié de saison, en 2016-2017.



«Il y a une belle ambiance dans le vestiaire et il y a beaucoup de plaisir en commençant la saison avec deux victoires. Tout le monde a un sourire au visage! On sait que nous allons être une équipe gagnante. Nous sommes excités par l’alignement que nous avons, c’est une année différente comparativement aux deux dernières, pour moi et pour l’équipe», a rappelé Gentile.



En vitesse

De retour à l’entraînement lundi, les Remparts allaient aussi suer à grosses gouttes en soirée, en gymnase. Ils seront en congé mardi avant de renouer avec la glace le lendemain en prévision de l’ouverture locale au Centre Vidéotron, vendredi, contre Shawinigan...

Retranché par les Islanders de New York, l’ex-Rempart Yanick Turcotte tente maintenant sa chance avec leur club-école de Bridgeport, dans la Ligue américaine, dans l’espoir de décrocher un contrat...

Le défenseur des Foreurs de Val-d’Or, Médérick Racicot, a été suspendu six matchs par la LHJMQ pour avoir asséné un coup à la tête de Samuel Poulin, du Phoenix de Sherbrooke, vendredi soir. La recrue de 16 ans a été blessée sur la séquence.

C’est la deuxième longue suspension octroyée en l’espace de quelques jours par Raymond Bolduc à la tête du département de la sécurité des joueurs, ce qui semble laisser aucun doute sur la volonté du circuit à vouloir éradiquer les mises en échec dangereuses.