GAGNON, Marie



Au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières - Pavillon Ste-Marie, le 19 septembre 2017, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Marie Gagnon. Elle était la fille de feu monsieur Marcel Gagnon et de feu madame Raymonde Tremblay. Elle demeurait depuis peu à Trois-Rivières mais a vécu principalement dans la région de Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 16 h.Elle laisse dans le deuil son conjoint, Guy Grégoire; ses frères : Louis Gagnon (Marie-Andrée Boutin), feu Jean (Diane Pelletier); sa soeur feu Michèle (Jacques Lajoie); son filleul, Marc-Antoine Gagnon; les soeurs de M. Grégoire : Danielle (Claude Garcia) et Lise (Luc Bissonnette) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité d'oncologie et de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières pour l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Marie-de-Trois-Rivières. Des formulaires seront disponibles sur place.